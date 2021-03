PSG-fans steken vuurwerk af bij hotel Barça, indringer laat brandalarm afgaan

Woensdag, 10 maart 2021 om 17:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:10

Supporters van Paris Saint-Germain hebben in de nacht van dinsdag op woensdag geprobeerd om de nachtrust van de selectie van Barcelona te verstoren. Onder meer RMC Sport meldt dat een groep fans rond 04.00 uur vuurwerk heeft afgestoken bij het hotel in het vijftiende arrondissement, een wijk nabij de Eiffeltoren in Parijs. Op verschillende filmpjes op social media is goed te zien dat er inderdaad vuurpijlen aan te pas komen bij de actie van de PSG-aanhang.

Het vuurwerk heeft overigens niet te maken met de Ultras Paris Collective, een fanatieke supportergroepering van PSG. Het bestuur van het supporterscollectief had zijn leden al uitdrukkelijk verzocht om niet richting het spelershotel van Barcelona te gaan om daar voor onrust te zorgen. Desondanks is de woede bij enkele omwonenden zeer groot. "Het is vier uur in de ochtend, waarom wordt er vuurwerk afgestoken", zo schrijft een inwoner van Parijs bij de beelden van het vuurwerk. "Ik kreeg bijna een hartaanval van dit gedoe op de vroege morgen."

PSG fans were setting off fireworks outside Barcelona's hotel at 4am in Paris ???? (via @LinaAgabani)pic.twitter.com/iJhz5xkaRR — ESPN FC (@ESPNFC) March 10, 2021

Het bleef in de nacht van dinsdag op woensdag overigens niet alleen bij het afsteken van vuurwerk. In de Franse media wordt namelijk ook melding gemaakt van het arresteren van een persoon naar aanleiding van het laten afgaan van het brandalarm in het hotel van de Barcelona-selectie. Hij wilde hiermee ook de nachtrust van de manschappen van trainer Ronald Koeman verstoren. De indringer, die een kamer had gereserveerd in het betreffende hotel en zijn actie rond 05.00 uur uitvoerde, werd al snel gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau. Na ongeveer vijf uur in hechtenis werd hij echter alweer vrijgelaten.

Voorafgaand aan de eerste ontmoeting tussen PSG en Barcelona in de achtste finale van de Champions League werd er ook al vuurwerk afgestoken, ditmaal door aanhangers van de Catalanen. De nachtelijke escapades braken de ploeg van trainer Mauricio Pochettino echter geenszins op, want PSG nam sportieve wraak door in het Camp Nou met maar liefst 1-4 te winnen. Kylian Mbappé was drie weken geleden de grote held van de Fransen met een hattrick. De returnwedstrijd in het Parc des Princes begint woensdagavond om 21.00 uur.