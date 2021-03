Escalatie in Den Haag: ADO wil zo snel mogelijk van United Vansen af

Woensdag, 10 maart 2021 om 16:03 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:21

ADO Den Haag doet er momenteel alles aan om van de clubeigenaar af te komen, zo schrijft het Algemeen Dagblad woensdag. De nummer zeventien van de Eredivisie probeert United Vansen te forceren om de aandelen te verkopen die het bedrijf in de club heeft. De escalatie is het gevolg van grote betalingsproblemen bij ADO, die te wijten zijn aan de weigering van de grootaandeelhouder om aan een betalingsverplichting van miljoenen euro's te voldoen.

Eerder op de woensdag meldde Omroep West al dat UVS ondanks herhaaldelijke verzoeken van ADO weigert om te voldoen aan de betalingsverplichting. De geldproblemen zijn zo groot in Den Haag, dat het nog maar de vraag is of de salarissen tot het einde van het seizoen betaald kunnen worden. Inmiddels stelt de club alles in het werk om af te komen van UVS als eigenaar. Er zijn gesprekken gaande tussen het Chinese bedrijf en een andere partij over de verkoop van de aandelen. Ondertussen heeft ADO een advocaat in de arm genomen, die UVS heeft gesommeerd met geld over de brug te komen. Een nieuwe rechtszaak tussen de partijen is denkbaar.

Eind 2016 kwamen ADO en UVS al tegenover elkaar te staan. Een rechter oordeelde toen dat de Chinese eigenaar bijna 2,5 miljoen moest betalen aan de club, waardoor het voortbestaan van ADO werd gegarandeerd. Ditmaal is enkel een gang naar de rechter niet de oplossing voor ADO. De club denkt niet verder te kunnen met UVS als eigenaar, omdat het bedrijf niet kan of wil voldoen aan financiële afspraken die aan het begin van het seizoen zijn gemaakt. UVS gaf bij de KNVB aan het financieel geplaagde ADO te zullen helpen om het seizoen door te komen, een cruciaal onderdeel bij het verkrijgen van de licentie, maar die hulp blijft tot op heden uit. De afspraak is dat UVS via een jaarlijks, in afgesproken termijnen, een agiostorting doet. Sinds het begin van dit seizoen is er echter geen euro meer overgemaakt, schreef Voetbal International woensdag al.

Eerder deze winter verzekerden Chinese leden van de Raad van Commissarissen dat de betalingen nagekomen zouden worden en committeerde UVS zich aan een extra bedrag om de selectie te versterken. Enkele maanden later is het vertrouwen bij ADO echter tot een dieptepunt gekelderd. "Een reëel scenario is dat een groot gedeelte van de medewerkers moet worden ontslagen", schrijft het Algemeen Dagblad. De reden dat de salarissen van de werknemers nu nog betaald kunnen worden, is dat er in de winter twee belangrijke commerciële deals werden gesloten: een sponsordeal met Hommerson Casino’s en het inrichten van een groot vaccinatiecentrum op het terrein van de club. De komende maanden is echter een grote financiële injectie nodig.