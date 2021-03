‘Barcelona werkt aan komst van beste voetbalvriend van Lionel Messi’

Barcelona heeft Sergio Agüero een contractvoorstel gedaan, zo meldt TyC Sports woensdag. De aanvaller van Manchester City beschikt over een aflopende verbintenis en kan in de zomer transfervrij worden aangetrokken. Door zijn komst zou de kans op een langer verblijf van Lionel Messi aanzienlijk toenemen, beseft de nieuwe voorzitter Joan Laporta. Messi en Agüero hebben een hechte vriendschap, maar speelden nooit samen in clubverband.

Al tijdens zijn verkiezingscampagne zocht Laporta contact met Agüero om hem te polsen voor een transfer, schrijft TyC Sports. In de uren na zijn verkiezingszege liet de kersverse preses in een bericht aan Agüero andermaal doorschemeren dat de spits van harte welkom is in het Camp Nou. Laporta is erbij gebaat dat de belangstelling breed wordt uitgemeten, omdat hij aan Messi wil laten blijken dat hij zijn best doet om de sterspeler op zijn gemak te stellen. Messi heeft een aflopend contract en stuurde afgelopen zomer aan op een transfer. Een van de grootste uitdagingen voor Laporta is om de zesvoudig wereldvoetballer van het jaar voor Barcelona te behouden.

Het woord is nu aan Agüero zelf. In januari schreef The Sun dat de 32-jarige Argentijn zijn contract bij Manchester City kan verlengen, mits hij akkoord gaat met een salarisverlaging van liefst vijftig procent. Momenteel verdient hij 260.000 pond per week, wat neerkomt op ongeveer 304.000 euro. Mede door de coronacrisis hoopt Manchester City dat Agüero akkoord gaat met een halvering van zijn honorarium. Agüero miste door een hamstringblessure, een knieblessure en een besmetting met het coronavrius een groot deel van het seizoen en kwam deze jaargang maar zes keer in actie in de Premier League. In de laatste twee duels bleef hij op de bank.

Hij krijgt nu wellicht ook de mogelijkheid om voor het eerst in clubverband samen met Messi te spelen. "Wie wil er niet met Messi op het veld staan?", vroeg Agüero zich drie weken geleden nog af tijdens een gesprek met volgers op Twitch. In 2018 werd Messi gevraagd of hij Barcelona wilde verlaten om nog eens samen met Agüero te spelen. "Als we ooit samen gaan spelen, is dat omdat hij hierheen komt", reageerde Messi toen. Agüero zou daarnaast informeel zijn benaderd door Paris Saint-Germain, Internazionale en Inter Miami.

Messi en Agüero kwamen in 2005 samen uit voor Argentinië Onder-20 op het WK in Nederland. Ze waren de jongste twee spelers in de selectie. Bondscoach Miguel Ángel Tojo koos ervoor om ze samen een hotelkamer te laten delen. "Miguel Ángel vertelde Kun dat hij met Messi op de kamer zou zitten, omdat hij dacht dat Sergio voorbestemd was om in Europa te gaan voetballen en dat Messi's ervaringen bij Barcelona van waarde konden zijn", vertelde Daniel Frescó, de auteur van de biografie van Agüero, in 2018 aan Goal

Lionel Messi en Sergio Agüero tijdens een training van Argentinië in 2007.

De twee voelden elkaar goed aan op het veld, maar hun band werd versterkt door een persoonlijke tragedie die zich tijdens het toernooi afspeelde voor Agüero. Emiliano Molina, net als Agüero jeugdspeler bij Independiente en een van zijn beste vrienden, raakte in Argentinië gewond bij een auto-ongeluk. Agüero maakte zich grote zorgen en wilde constant updates over zijn vriend. De technische staf van Argentinië probeerde hem in bescherming te nemen. Mocht er slecht nieuws doorkomen, dan wilde de staf dat graag persoonlijk aan hem vertellen.

Op een avond kwam het nieuws binnen dat Molina was overleden. Omdat de technische staf het nieuws zelf aan Agüero wilde mededelen, werd de WiFi-verbinding in het hotel uitgeschakeld. In bepaalde kamers werkte het internet echter nog steeds. "Sergio sliep nog, maar Messi was eerder wakker en zag het nieuws online", zei Frescó. "Het was Messi die Agüero vertelde dat zijn jeugdvriend was overleden. De shock was enorm. Ze omhelsden elkaar en huilden samen. Het was een zware tijd, en ik denk dat hun band daar sterker door werd."