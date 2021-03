Galatasaray verscheurt contract Younès Belhanda drie dagen na interview

Woensdag, 10 maart 2021 om 13:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:06

Galatasaray heeft het contract van Younès Belhanda ontbonden, zo bevestigt de topclub uit Istanbul in een officieel statement. De middenvelder wordt verweten dat hij het imago van de club heeft geschaad in een interview dat hij zondag gaf na de wedstrijd tegen Sivasspor (2-2). Daarin was Belhanda kritisch op de staat van de grasmat in het Türk Telekom Stadion.

Na het gelijkspel hield Belhanda de clubleiding van Galatasaray verantwoordelijk voor de staat van het veld. "Het is niet makkelijk om op dit grasveld terug te komen in de wedstrijd. De bestuurders van Galatasaray moeten hier een oplossing voor vinden", zei de 31-jarige international van Marokko tegen beIN Sports. "Ze weten dat wij op dit veld moeten spelen. Ze zouden zich niet bezig moeten houden met wat er op Twitter en Instagram staat of wat er door de pers wordt gezegd. Ze moeten zorg dragen voor het onderhoud van het stadion."

"Ze moeten er iets aan doen. Wij zijn degenen die op het veld staan en zij moeten ervoor zorgen dat wij in het weekend onder de beste omstandigheden kunnen voetballen. Zelfs ons trainingscomplex is beter dan dit", concludeerde Belhanda. Drie dagen na de wedstrijd heeft Galatasaray besloten om zin contract te ontbinden. In de Turkse media reageren voormalig clubbestuurders Levent Nazifoglu en Turgay Kiran op het besluit van de club om zich te ontdoen van Belhanda. Nazifoglu vindt dat de club te ver gaar. "Je kunt deze man uit je selectie houden, maar je moet niet zijn contract ontbinden", zegt hij.

"Wij haalden hem als nieuwe nummer 10 na het vertrek van Wesley Sneijder en we hoopten dat hij net zo goed kon worden. Maar zijn kwaliteiten bleken beperkt", voegt de voormalig bestuurder er evenwel aan toe. Ook Kiran memoreert dat Belhanda werd gehaald als opvolger van Sneijder. "We hebben een fout gemaakt door het contract van Sneijder te ontbinden. Maar van Belhanda kan niet hetzelfde worden gezegd. Sneijder was veel en veel beter. Het was een verkeerd besluit om hem weg te sturen en Belhanda ervoor in de plaats te halen."

Belhanda kwam in 2017 voor acht miljoen euro over van Dynamo Kiev. Zijn contract liep aan het eind van dit seizoen af. Belhanda speelde sinds zijn komst 99 competitieduels voor Galatasaray, waarvan 22 in het huidige seizoen. Hij had deze jaargang een basisplek in 17 van de 28 duels die Galatasaray speelde, maar zal nu op zoek moeten naar een nieuwe club.