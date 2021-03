Ten Hag glashelder over EK: ‘Jong Oranje voorportaal, Ajax eindstation’

Woensdag, 10 maart 2021 om 13:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:38

Het zijn drukke tijden voor Ajax, en niet alleen in de Eredivisie en Europa League. Later deze maand begint Jong Oranje namelijk aan de groepsfase van het EK en verschillende Ajacieden komen in aanmerking voor een plaats in de definitieve selectie van bondscoach Erwin van de Looi. Erik ten Hag krijgt woensdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan Young Boys-thuis de vraag wat er gaat gebeuren met de jeugdinternationals uit zijn selectie.

Mike Verweij van De Telegraaf wil weten of Ten Hag alle spelers gaat afstaan aan Jong Oranje. "Nou als eerste: we hebben te maken met reglementen", zo luidt het antwoord van de Ajax-trainer. "Maar we hebben wél communicatie met de staf van Jong Oranje. Ik heb met de bondscoach (Van de Looi, red.) daar ook over gesproken en mijn zienswijze toegelicht. Ja, het is een extra belasting in een toch al heel vreemd seizoen. Wij moeten toch vooral kijken naar wat de waarde hiervan is. Waar liggen de prioriteiten voor de spelers? En uiteindelijk ook de prioriteiten voor de diverse teams. Je praat over een junioren-EK, of liggen de prioriteiten op seniorenniveau? En Jong Oranje is uiteindelijk een voorportaal, een opleidingselftal. Ajax en het Nederlands elftal zijn het eindstation", zegt Ten Hag op besliste toon.

"Dat laatste heb ik ook bij de bondscoach aangegeven", voegt Ten Hag daaraan toe. "Maar ik heb ook gelijk aangegeven: Voor een aantal spelers zou het juist heel goed zijn om op dat podium actief te zijn." De coach krijgt vervolgens de vraag voor welke spelers dat wél of juist niet geldt. "Kijk, het heeft altijd te maken met de belasting die ze krijgen, maar ook al gehad hebben. En ook de belasting die in het vervolg van het seizoen op hun pad ligt. Per individu zul je dat dan moeten gaan bekijken en daar de juiste keuzes in maken, om ze de juiste prikkels te geven." Ten Hag geeft ten slot aan dat Van de Looi zeker wel rekening houdt met de wensen van Ajax: "Hij heeft zeker ook voor mijn plannen."

Brian Brobbey, Devyne Rensch, Jurriën Timber, Perr Schuurs, Kjell Scherpen en Jurgen Ekkelenkamp zijn de Ajax-spelers die door Van de Looi zijn opgenomen in de voorlopige EK-selectie voor de groepswedstrijden tegen Roemenië (24 maart), Duitsland (27 maart) en Hongarije (30 maart). Mocht Jong Oranje de poulefase overleven, dan volgt begin juni de knock-outfase van het EK. Van de Looi maakt de definitieve selectie voor de groepsduels bekend op maandag 15 maart.