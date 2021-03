Manchester United laat Edwin van der Sar en Marc Overmars met rust

Woensdag, 10 maart 2021 om 13:27 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:30

Manchester United heeft woensdag invulling gegeven aan de posities van football director en technisch directeur. De club maakt via de officiële kanalen bekend dat John Murtough is aangesteld als football director, terwijl voormalig middenvelder Darren Fletcher aan de slag gaat als technisch directeur. Het zijn nieuwe rollen binnen de organisatiestructuur op Old Trafford.

Na het afscheid van manager Sir Alex Ferguson en directeur David Gill in de zomer van 2013 werd vicevoorzitter Ed Woodward voor een groot deel verantwoordelijk voor de transferzaken. Het was de afgelopen jaren echter al duidelijk dat er nieuwe functies gecreëerd zouden worden om daar verandering in te brengen. Met name over de positie van football director werd in het afgelopen jaar veel gespeculeerd. De namen van Marc Overmars en Edwin van der Sar, respectievelijk directeur voetbalzaken en algemeen directeur van Ajax, passeerden regelmatig de revue in de Engelse kranten. Ook Murtough werd genoemd als kandidaat en uiteindelijk is de keuze op hem gevallen. Hij was sinds 2016 werkzaam als hoofd van de jeugdopleiding bij Manchester United en is daardoor mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van spelers als Scott McTominay, Marcus Rashford en Mason Greenwood. In 2018 ontfermde hij zich tevens over de samenstelling van het nieuwe vrouwenelftal van Manchester United en daarmee zette hij zichzelf in de schijnwerpers als potentiële nieuwe football director.

Murtough gaat nauw samenwerken met trainer Ole Gunnar Solskjaer. "Dit is een mooie tijd voor iedereen bij Manchester United. Het gaat goed met het eerste elftal, de jeugdopleiding en het vrouwenteam en er is nog voldoende ruimte voor verdere ontwikkeling. Het is een voorrecht om deel uit te maken van dat proces", vertelt de nieuwe clubdirecteur. "Het is een eer om leiding te geven aan het voetbalgedeelte en om samen te werken met Ole, Casey (Stoney, trainer van de vrouwentak, red.) en de geweldige mensen die toegewijd zijn aan het succes van deze club." Vicevoorzitter Woodward vindt dat Manchester United de juiste kandidaat heeft uitgekozen. In zijn ogen slaagt de club er steeds beter in om talenten te integreren in het eerste elftal en heeft Murtough daar een cruciale rol in gespeeld. "Deze nieuwe functie is een natuurlijk gevolg van zijn leiderschapskwaliteiten en zijn jarenlange ervaring."

Fletcher gaat 'nauw samenwerken met Murtough', zo schrijft Manchester United, om 'technische input en te verschaffen voor en richting te geven aan alle voetbalgerelateerde gebieden'. De voormalig middenvelder, die tussen 2003 en 2015 voor the Red Devils uitkwam, gaat zich richten op een 'langetermijnvisie voor het ontwikkelen van spelers en ploegen', met speciale aandacht voor de connectie tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal. Hij maakte sinds januari deel uit van de technische staf van Solskjaer en promoveert dus ook binnen de club. "Het is mooi om terug te zijn bij de club en ik ben verheugd met deze nieuwe rol. We slaan een goede richting in. Ik zie ernaar uit om te blijven samenwerken met Ole en zijn technische staf, en nu ook met John, om jonge spelers te laten doorbreken en het voetbalgedeelte van de club verder te ontwikkelen."