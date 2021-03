Ten Hag lovend: ‘Hij heeft uitstekend gespeeld en is logische optie voor morgen’

Woensdag, 10 maart 2021 om 13:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:36

Erik ten Hag grijpt de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Young Boys van donderdagavond aan complimenten uit te delen aan twee spelers uit de Ajax-selectie. De coach van de enige overgebleven Europa League-deelnemer is tevreden over de ontwikkeling van de gehuurde Oussama Idrissi, terwijl Ten Hag daarnaast zeer onder de indruk was van het optreden van Mohammed Kudus in het thuisduel met FC Groningen (3-1) van afgelopen zondag.

Op de persbijeenkomst van woensdagmiddag wordt Ten Hag door een journalist geconfronteerd met het feit dat Idrissi voorlopig genoegen moet nemen met een rol als reserve bij Ajax. De Ajax-trainer heeft desondanks bemoedigende woorden voor de tijdelijk van Sevilla overgenomen aanvaller. "Het is één van onze vleugelspitsen, dus als Dusan Tadic in de spits speelt, dan is er meer ruimte op de vleugel. Idrissi heeft inmiddels al wel wat wedstrijden gespeeld, die kans op speeltijd bij Sevilla was héél minimaal. En hier is de kans groter. Ik vind dat hij het uitstekend doet, zeker ook in de minuten dat hij al gespeeld heeft. Hij maakt een buitengewoon goede indruk, ook op de training. Ik weet zeker dat hij klaar is, mocht de ploeg hem nodig hebben. Ik denk dat hij steeds dichterbij komt", geeft Ten Hag mee aan Idrissi.

Ten Hag gaat vervolgens in op het eventueel meespelen van Kudus tegen Young Boys, nadat een journalist hem vraagt of de aankoop van vorig jaar zomer in verdedigend opzicht hetzelfde kan brengen als de door een blessure afwezige Daley Blind. "Nee, het is een ander type speler", antwoordt de keuzeheer van de Eredivisie-koploper. "Dat is totaal niet te vergelijken, die twee type spelers. Maar ze kunnen allebei tegen een dergelijke tegenstander van waarde zijn. Maar dan wél in verschillende rollen", benadrukt Ten Hag, die zich gelukkig prijst met de inbreng van Kudus na zijn blessureleed. "Hij heeft tegen Groningen uitstekend gespeeld, precies zoals wij wilden zien ook. Hij zou voor morgen een logische optie zijn." Kudus fungeerde zondag als centrale middenvelder bij Ajax, op een middenveld met verder Davy Klaassen en Ryan Gravenberch.

Over Young Boys en hun manier van spelen heeft Ajax inmiddels contact gehad met Peter Bosz, die met Bayer Leverkusen in de tweede ronde van de Europa League werd uitgeschakeld door de Zwitserse ploeg. "Ik heb hem (Bosz, red.) niet hoeven bellen, dat hebben jullie als media al gedaan", zegt Ten Hag met een kwinkslag. "Ik heb beide wedstrijden van Bayer Leverkusen tegen Young Boys gezien. Ons analistenteam heeft ook met Peter contact gehad. Natuurlijk doe je dat. Ik denk dat we de informatie van Peter en Hendrie (Krüzen, assistent-trainer Leverkusen, red.) heel goed kunnen benutten", zo besluit de oefenmeester van Ajax, die ook de situatie omtrent de geschorste André Onana verduidelijkte. "Hij traint individueel, dat moet ook volgens de reglementen. Hij traint niet op De Toekomst, maar in zijn eigen omgeving."