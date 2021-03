Riechedly Bazoer laat gezicht weer zien op trainingsveld Vitesse

Woensdag, 10 maart 2021 om 12:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:56

Riechedly Bazoer maakt weer deel uit van de selectie van Vitesse. De nummer vier van de Eredivisie publiceert via de officiële kanalen foto's van de training van woensdag en daaruit blijkt dat Bazoer aanwezig was. De verdediger werd zondag door trainer Thomas Letsch gezet voor het duel met AZ (2-1 zege), nadat hij zich had misdragen op de training van vrijdag.

Bazoer is zodoende inzetbaar voor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht van zondag. In het duel met AZ werd hij nog vervangen door Enzo Cornelisse, die in de tweede helft een rode kaart kreeg en daardoor geschorst is voor de ontmoeting met Utrecht. Ook Matus Bero en Oussama Tannane, die hun vijfde gele kaart kregen tegen AZ, missen de uitwedstrijd tegen de nummer zeven van de Eredivisie.

Maandag wilde Vitesse nog geen uitsluitsel geven over de rentree van Bazoer in de selectie. Technisch directeur Johannes Spors kondigde aan dat er eerst een gesprek zou volgen tussen hemzelf, Bazoer en Letsch. "We betreuren de hele gang van zaken", zei Spors maandag tegen de Gelderlander. "Dit is de situatie: Riechedly heeft de wedstrijd tegen AZ gemist. We kijken nu verder."

Bazoer zou op de training van vrijdag hebben nagetrapt bij ploeggenoot Daan Huisman en ging daarna verbaal de strijd aan met Letsch en aanvoerder Remko Pasveer. Letsch schorse Bazoer daarop voor het duel met AZ. Bij Vitesse raakte de spelmaker in het verleden al meermaals in conflict met toenmalig trainer Leonid Slutsky en raakte hij op de training slaags met Jay-Roy Grot. Er is echter een groot verschil met het incident van vorig jaar: Bazoer toonde ditmaal direct berouw na zijn emotionele uitbarsting.