Ajax mist Blind tegen Young Boys en heeft nog één vraagteken over

Woensdag, 10 maart 2021 om 12:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:56

Ajax kan donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen BSC Young Boys niet beschikken over Daley Blind, zo maakt trainer Erik ten Hag woensdag bekend op de persconferentie. De verdediger heeft nog te veel last van een knieblessure. Hij moest in de rust van het bekerduel met sc Heerenveen (0-3 zege) vervangen worden met klachten en ontbrak daardoor zondag al tegen FC Groningen (3-1 zege).

"Buiten André (Onana, red.), Sébastien (Haller) en Nous (Mazraoui) zal ook Daley Blind er morgen niet bij zijn. Achter de naam van Brian Brobbey staat nog een vraagteken", geeft Ten Hag aan. Brobbey ontbrak tegen Heerenveen en Groningen door een blessure. Volgens de trainer zal Dusan Tadic waarschijnlijk in de spits staan. "Als ik zeg dat Brobbey een twijfelgeval is, dan is de kans vrij groot dat Tadic morgen in de spits speelt." De knieblessure van Blind is niet ernstiger dan gedacht, aldus Ten Hag. "Nee, dat denk ik niet. Maar hij is ook niet dusdanig hersteld dat hij morgen kan aantreden."

"Het scheelt zeker een slok op de borrel, maar je moet het altijd doen met de spelers die je hebt. Dat zijn goede spelers en het wordt morgen een goed elftal", verzekert de oefenmeester. De absentie van Blind kan betekenen dat Lisandro Martínez wederom links centraal in de verdediging zal spelen in de Johan Cruijff ArenA. "Dat zou kunnen. Maar als Daley beschikbaar was, zou dat misschien ook het geval zijn geweest."

Young Boys, de koploper van Zwitserland, is volgens Ten Hag 'in ieder geval een goede ploeg'. "Als je erin slaagt om Bayer Leverkusen, een van de betere clubs uit de Bundesliga, uit te schakelen en twee keer te verslaan, dan heb je een goede ploeg. Het is echt een team, een eenheid, met een heel goede mentaliteit. Ze beheersen het ‘verticale’ spel heel goed: ze komen heel direct naar het doel van de tegenstander. Het is een overval met vier of vijf spelers. Ze hebben heel veel snelheid in de ploeg. Het zit goed in elkaar", weet Ten Hag.