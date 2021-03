Limburgs bedrijf breekt met jarenlange traditie na WK-weigering

Woensdag, 10 maart 2021 om 12:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:21

Hendriks Graszoden uit het Limburgse Heythuysen gaat volgend jaar geen gras leveren voor het WK in Qatar, zo heeft het bedrijf laten weten aan 1Limburg. Hendriks is al jaren leverancier van de speelvelden tijdens eindtoernooien, maar heeft na het zien van de omstandigheden in Qatar rond de bouw van de stadions besloten zich terug te trekken als leverancier. Voor zover bekend is Hendriks daarmee het eerste Nederlandse bedrijf dat zich om ethische redenen niet verenigt met de organisatie van het wereldkampioenschap.

De slechte omstandigheden voor bouwvakkers is een belangrijke reden voor Hendriks om af te zien van de opdracht. “Toen in 2010 bekend werd gemaakt dat Qatar het WK van 2022 mocht organiseren, zijn we uitgenodigd. We hebben ons toen voorgesteld aan het olympisch comité van Qatar en hebben advies gegeven over hoe het gras optimaal kan zijn”, vertelt een woordvoerder van het bedrijf in gesprek met de Limburgse omroep.

“Maar we zagen hoe de bouw van de stadions daar geschiedde. Lang niet alle arbeiders droegen beschermende kleding. Die houding vanuit de organisatie stond ons niet aan. Je ziet het verschil tussen de inwoners van Qatar en het werkvolk. De locals dragen lange witte gewaden, terwijl de arbeiders er een stuk minder deftig bij lopen.” Er is de voorbije weken veel te doen om het WK, nadat The Guardian op basis van overheidsbronnen bekendmaakte dat de bouw van de stadions tot dusver 6500 arbeidsmigranten het leven heeft gekost.

Hendriks is een toonaangevende speler als het gaat om het leveren van velden in voetbalstadions. Zo verzorgde de Limburgse organisatie eerder de speelvelden bij Ajax en Bayern München. Met het besluit wordt een jarenlange traditie gebroken. Eerder leverde de specialist de velden voor het WK van 2006 en de EK’s van 2008 en 2016. “We worden gesteund binnen ons netwerk en daar zijn we blij mee. We zijn verder niet bang voor represailles vanuit de FIFA. Als zij kritiek zouden hebben op ons besluit, hadden we dat al eerder gehoord.”

Het besluit van het bedrijf leidt tot veel reacties op onder andere Twitter, waar het bedrijf bijval krijgt en mensen de beslissing omarmen. “Goede keuze. Kijken of de sporters ook het lef hebben en zich het lot van anderen aantrekken”, zo luidt een reactie. “Applaus voor Hendriks Graszoden. Hier kun je als fatsoenlijk bedrijf of mens gewoon niet aan meewerken. Dat de KNVB hier maar een voorbeeld aan neemt”, laat iemand anders weten. “Een topbedrijf met principes, daar kunnen overheden en voetbalteams nog wat van leren.”