Barcelona en Atlético kiezen voor radicaal andere thuistenues in 2021/22

Woensdag, 10 maart 2021 om 11:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:50

Foto's van de thuisshirts van Barcelona en Atlético Madrid voor volgend seizoen zijn deze week gelekt op de website van Footy Headlines. De clubs hebben nog geen officiële aankondiging gedaan over de tenues voor volgend seizoen, maar de doorgaans goed ingevoerde website is ervan overtuigd dat het model van Barcelona een 'accurate weergave' is van het daadwerkelijke shirt; over het tenue van Atlético bestaan helemaal geen twijfels meer.

Al aan het begin van vorig seizoen trad de krant Mundo Deportivo naar buiten met een eerste weergave van het toekomstige shirt van Barcelona. Toen werd al duidelijk dat de club voor een radicaal ander design zou kiezen. Zo was al merkbaar dat de inspiratie voor het shirt voortkomt uit het eigen clublogo. De gehele voorkant van het shirt is een afspiegeling van het logo.

Dat komt tot uiting komt in het kruis linksboven, de verticale banen rechtsboven en de bredere banen in de onderste helft van het shirt. Die elementen zijn ook zichtbaar in de nieuwe afbeeldingen van Footy Headlines, maar daaruit wordt tevens duidelijk dat er linksboven ook verticale banen zijn opgenomen. Bovendien heeft de website voor het eerst een afbeelding van de achterkant van het shirt in handen.

Ook Atlético kiest voor een radicaal ander design. De huidige koploper van LaLiga speelt doorgaans in loodrechte, rood-witte banen, maar de banen in het nieuwe shirt zijn met meer artistieke vrijheid vormgegeven. Bovendien is het logo van Plus500 volledig wit gemaakt en daarmee beter geïntegreerd in het shirt. Volgens Footy Headlines bestaat er geen twijfel meer over het nieuwe shirt van Atlético. De officiële presentatie van het tenue is in mei, zo klinkt het.