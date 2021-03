Jordi Cruijff maakt werk van spoedige overstap naar Barcelona

Woensdag, 10 maart 2021 om 11:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:19

Jordi Cruijff probeert zijn contract bij Shenzhen FC te laten ontbinden om aan de slag te kunnen gaan bij Barcelona, zo meldt Sport woensdagochtend. De zoon van Johan Cruijff kan onder de nieuwe clubvoorzitter Joan Laporta een rol krijgen in de technische beleidsvoering in het Camp Nou. Hij staat echter nog een jaar onder contract als trainer van Shenzhen.

Cruijff wil 'op een goede manier' afscheid nemen van Shenzhen, dat volgende maand begint aan het nieuwe seizoen van de Super League. Hij hoopt met de club om de tafel te gaan om tot een akkoord te komen over de ontbinding van zijn contract. "Wat er ook gebeurt, de toestemming van mijn huidige club is nodig", maakte de Nederlander na de verkiezing van Laporta duidelijk.

"Ik heb nog een contract bij Shenzhen", voegde Cruijff eraan toe in gesprek met Sina Sports. "Als ik nu zou vertrekken, is dat contractbreuk. Het is dus een zaak tussen de clubs. Het is geen geheim dat ik erg van Barcelona houd, maar een contract is een contract. Als Barcelona me echt wil, zal er onderhandeld moeten worden." Zijn eerdere uitspraken deden vermoeden dat Cruijff zou wachten op een akkoord tussen de clubs, maar volgens Sport kiest hij er toch voor om zelf de regie in handen te nemen.

Zondagnacht meldde RAC1 dat Cruijff in beeld is om de nieuwe technisch directeur van Barcelona te worden. Het is echter ook denkbaar dat zijn functie formeel 'technisch secretaris' wordt en dat hij zou werken onder de nieuwe voetbaldirecteur Mateu Alemany, voormalig voorzitter van Real Mallorca en eerder algemeen directeur van Valencia. Sport doet geen uitspraak over de precieze functie die Cruijff zal bekleden en houdt het erop dat hij samen met Alemany verantwoordelijk wordt voor het technisch beleid.

Mundo Deportivo denkt te weten dat het inderdaad gaat om de functie van technisch secretaris. De sportkrant bericht woensdagochtend eveneens dat Cruijff op een 'rustige' manier afscheid hoopt te nemen van de Chinese club. "In China worden zaken heel formeel geregeld", wordt een bron rond de voormalig aanvallende middenvelder van Barcelona geciteerd. "Je moet een bepaalde elegantie hebben en op een formele, respectvolle manier je verzoek indienen, en dan wachten tot de andere partij akkoord gaat, zonder druk uit te oefenen."