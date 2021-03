Everton-keeper beleeft horroravond: overvallers met kapmessen slaan toe

Woensdag, 10 maart 2021 om 09:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:55

Robin Olsen en zijn gezin zijn afgelopen zaterdag het slachtoffer geworden van een gewapende overval. De 31-jarige doelman van Everton werd door een groep met machetes bewapende mannen overvallen in zijn eigen woning in Hale Barns, Cheshire. Olsen werd door de bende gesommeerd om het huis te doorlopen op zoek naar waardevolle spullen. De overvallers zijn er uiteindelijk vandoor gegaan met dure sieraden en een horloge. Niemand raakte gewond.

Olsen zat zaterdagavond op de bank met zijn vrouw, make-up artiest Mia Lindren, en hun zoon en dochter van vijf en twee jaar oud, toen het noodlot toesloeg. Een onbekend aantal inbrekers drong met bivakmutsen het huis van de sluitpost binnen en bedreigde de familie met machetes, grote kapmessen. Uit angst voor de gezondheid van zijn familie overhandigde de Zweeds international vervolgens enkele dure sieraden, waarna de overvallers de villa verlieten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Dit was niet alleen een inbraak, het was de ergste vorm van woninginbraak. Een bende gewapend met machetes die je vrouw en kinderen bedreigen”, liet een bron van de familie weten tegenover The Sun. “Robin was doodsbang. Hij maakte zich geen zorgen over de diefstal van materiële dingen. Het was met name bang voor de gezondheid van zijn gezin. Het heeft een enorme impact gehad op zijn familie. Ze zijn er diep door getraumatiseerd.” De familie zou de woning inmiddels hebben verlaten en Everton heeft voor extra beveliging gezorgd voor de doelman en zijn gezin. Volgens Engelse media bieden meerdere Premier League-clubs hun spelers extra beveiliging uit angst voor soortgelijke overvallen.

De overval volgde enkele weken nadat ook Everton-manager Carlo Ancelotti het slachtoffer werd van een woninginbraak. De trainer, die op het moment van de overval niet thuis was, werd een kluis afhandig gemaakt. Ancelotti’s dochter was op het moment van de overval wel thuis en wist de inbrekers te storen bij hun weg door de woning. De politie van Greater Manchester, waar de overvallen plaatsvonden, neemt de zaak hoog op en kijkt of er een verband is tussen beide plunderingen.