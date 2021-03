Matthijs de Ligt spreekt van ‘zware klap’: ‘Dit is heel moeilijk voor ons’

Woensdag, 10 maart 2021 om 08:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:19

Het likken van de wonden is begonnen voor Juventus. De ploeg van trainer Andrea Pirlo werd dinsdagavond voor de derde keer vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League. Na Ajax in 2019 en Olympique Lyon in 2020 was het nu FC Porto dat Juventus de baas was. Na een 2-1 uitnederlaag was op eigen veld een 3-2 overwinning na verlenging niet genoeg voor een plek in de kwartinales. Matthijs de Ligt kan amper geloven dat hij er met zijn ploeg niet in slaagde om de tien man van Porto binnen negentig minuten op de pijnbank te leggen.

Juventus begon slap aan het treffen in de achtste finale en werd in het eerste half uur overlopen door de nummer drie van de Portugese Primeira Liga. “Dit is een heel zware klap”, reageerde een zichtbaar teleurgestelde De Ligt na afloop van de uitschakeling tegenover Sky Italia. “Als je zolang tegen tien man speelt, doet het pijn als je er op deze wijze uitvliegt.” Juventus kwam op een 0-1 achterstand na ruim een kwartier spelen, maar rechtte in de tweede helft, mede dankzij een rode kaart van Mehdi Taremi, de rug en kwam terug tot 2-1.

In de verlenging ging het vervolgens alsnog mis, toen wederom Sérgio Oliveira zijn ploeg uit een dood spelmoment op sleeptouw nam. Diezelfde Oliveira zette Porto in de eerste helft al op voorsprong vanaf de stip na een overtreding van Merih Demiral op Taremi. “Natuurlijk gaat deze wedstrijd invloed hebben op dit seizoen”, gaat De Ligt verder. “We willen er staan in de Champions League, maar nu zijn we al in maart uitgeschakeld. Dit is heel moeilijk voor ons. We begonnen niet slecht, maar we begonnen te laat met voetballen.”

De Ligt zou vanwege een blessure aanvankelijk niet bij de wedstrijdselectie zitten, maar werd door Pirlo kort voor het duel alsnog bij de ploeg gehaald. De verdediger kwam na 75 minuten spelen binnen de lijnen voor Leonardo Bonucci en fungeerde in de slotfase zelfs nog even als extra spits. Juventus wist na de 2-2 van Oliveira de wedstrijd nog wel naar zich toe te trekken via Adrien Rabiot, maar had na de 2-1 uit de heenwedstrijd niet voldoende aan een 3-2 overwinning.

De uitschakeling is de volgende klap in een toch al tegenvallende seizoen voor de regerend landskampioen. In de Serie A heeft Juventus een achterstand van tien punten op koploper Internazionale en lijkt er een einde te komen aan een reeks van negen landstitels op rij. Juventus speelt op 19 mei nog wel de finale van de Coppa Italia tegen Atalanta.