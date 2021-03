Toekomst Ronaldo en Pirlo onderwerp van gesprek in Italiaanse media

Woensdag, 10 maart 2021 om 08:18 • Yanick Vos • Laatste update: 08:52

Juventus-trainer Andrea Pirlo vreest niet voor ontslag na de uitschakeling in de Champions League. Na Ajax (2019) en Olympique Lyon (2020) is la Vecchia Signora dit jaar door FC Porto uitgeschakeld in de knock-outfase van het miljardenbal, wat niet strookt met de doelstellingen van de club. De uitschakeling is een hard gelag voor Juventus, dat Cristiano Ronaldo in 2018 aantrok met oog op het winnen van de Champions League. Met een contract tot aan de zomer van 2022 rijst de vraag of Ronaldo bezig is aan zijn laatste seizoen in dienst van de club uit Turijn.

Na een 2-1 nederlaag in Porto was een 3-2 overwinning na verlenging niet genoeg voor Juventus voor een plek bij de laatste acht. Toen de nummer drie van de Serie A vorig jaar in dezelfde fase van de Champions League werd uitgeschakeld, moest trainer Maurizio Sarri uiteindelijk in de zomer het veld ruimen. Desondanks lijkt Pirlo niet bang dat hem hetzelfde lot is toebedeeld. “Ik weet niet waarom Sarri werd ontslagen”, zei de huidige trainer na afloop van het duel met Porto in gesprek met Sky Italia. “Ik ben de trainer van Juventus en ben aangesteld voor een ruimere aanpak. Ik werk aan een project dat bedoeld is om in meerdere jaren uit te rollen, dus ik maak me geen zorgen.”

In de Italiaanse media gingen de afgelopen maanden de geruchten de ronde dat Ronaldo zijn contract bij Juventus zou verlengen. Tuttosport meldde vorig jaar nog dat de club zou werken aan een nieuw tweejarige deal. Nu hij er sinds zijn komst voor het derde jaar op rij niet in is geslaagd om de Champions League te winnen, is het de vraag hoe de toekomst van de 36-jarige aanvaller eruitziet. Juventus-directeur Fabio Paratici lijkt zich vooralsnog niet druk te maken. “Hij heeft nog een jaar te gaan met zijn contract. De contractverlenging van Cristiano is niet een punt dat hoog op onze agenda staat, maar er is genoeg tijd om daarover te praten”, zei hij tegenover Sky Italia.

Ronaldo kreeg in de media na afloop stevige kritiek te verwerken vanwege zijn rol bij de gelijkmaker van FC Porto in de verlenging. De Portugees sprong op en kreeg de bal door zijn benen, waarna doelman Wojciech Szczesny de 2-2 incasseerde. “Het is nog nooit gebeurd dat ze hun rug naar de situatie toekeerde”, reageerde Pirlo, die zocht naar een verklaring. “Het was een fout die normaal gesproken niet wordt gemaakt. Misschien dachten de spelers dat het geen gevaarlijke situatie was.”