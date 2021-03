Haaland wijst Sevilla-keeper terecht: ‘Misschien toch karma in deze wereld’

Woensdag, 10 maart 2021 om 07:14 • Yanick Vos

Borussia Dortmund-spits Erling Braut Haaland heeft na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen Sevilla in de achtste finales van de Champions League gereageerd op een opvallend moment in de tweede helft. De Noorse spits kreeg het verbaal aan de stok met Sevilla-keeper Yassine Bounou, die hem op provocerende wijze uit zijn concentratie probeerde te halen bij het nemen van een strafschop. Toen Haaland in tweede instantie scoorde, wekte hij op zijn beurt juist de woede bij de spelers van Sevilla door op uitdagende wijze te juichen bij de doelman.

De tweede helft was pas net begonnen toen Haaland de 2-0 dacht te maken. Door ingrijpen van de VAR ging het doelpunt niet door, maar kreeg Dortmund een strafschop te nemen omdat er een overtreding van Jules Koundé was gezien. Haaland zag zijn penalty gekeerd worden door Bounou en ook in de rebound bracht de sluitpost redding. De strafschop moest opnieuw genomen worden en dat was volgens de Noorse spits terecht. “Hij stond te ver voor zijn lijn. Als hij op de lijn was blijven staan, had ik gescoord. Zoals de tweede keer gebeurde”, zei hij na de wedstrijd tegenover Sky Deutschland. “Maar de keeper speelde vals”, benadrukte Haaland.

Ondanks dat hij de strafschop had gemist besloot Haaland zelf voor de herkansing te gaan. “Om eerlijk te zijn was ik wel een beetje nerveus voor de tweede penalty. Toen de keeper na de eerste penalty in mijn gezicht schreeuwde, dacht ik dat het des te mooier zou zijn om nog een doelpunt te maken”, aldus de spits, die niet weet wat Bounou naar hem riep om hem uit zijn concentratie te halen. “Ik weet niet wat het betekende. Het was hetzelfde als wat hij bij de eerste penalty riep. Misschien is er in deze wereld toch karma.” Zijn manier van juichen wekte woede op bij spelers van Sevilla, waarna hij werd bestraft met een gele kaart. Haaland maakte dinsdagavond zijn negende en tiende goal in zijn zesde Champions League-duel dit seizoen. Doordat de uitwedstrijd in Sevilla met 2-3 werd gewonnen, was het 2-2 gelijkspel op eigen veld genoeg voor een plek in de kwartfinales.

Haaland is na dinsdag de jongste voetballer (20 jaar, 231 dagen) die in zes opeenvolgende Champions League-duels trefzeker was, de jongste voetballer met twintig goals in het miljardenbal én de voetballer die daar de minste duels voor nodig had (veertien) én de Noors topscorer aller tijden in het toernooi. Dortmund-trainer Edin Terdic was na afloop dan ook zeer te spreken over de inbreng van de aanvaller. “Het maakte me blij dat we bij de beste acht clubs van Europa horen. Haaland was vanavond buitengewoon”, werd hij geciteerd door de aanwezige media. Ook Sevilla-trainer Julen Lopetegui was lovend over Haaland: “We zijn gestraft door een van de beste spelers ter wereld.”