Bekijk hoe Juventus de zoveelste teleurstelling in de CL beleefde

Woensdag, 10 maart 2021 om 06:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:29

FC Porto bereikte dinsdag ten koste van Juventus de kwartfinales van de Champions League. Na de 2-1 nederlaag in Portugal won de Italiaanse topclub in eigen huis weliswaar na verlenging met 3-2, maar dat was niet genoeg om door te gaan naar de kwartfinales. Het is voor Juventus de zoveelste teleurstelling in de Champions League. Sinds de overgang van Cristiano Ronaldo in 2018 naar Turijn werd maar één keer de kwartfinale gehaald. Daarin was Ajax te sterk. Afgelopen jaar kwam de regerend Italiaans kampioen ook al niet verder dan de achtste finales. Toen was Olympique Lyon de betere. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel in het Juventus Stadium.