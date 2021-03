Bekijk hoe Erling Braut Haaland tegen Sevilla liefst vier records brak

Woensdag, 10 maart 2021 om 00:12 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:49

Borussia Dortmund haalde dinsdag de kwartfinales van de Champions League en dat kwam vooral door Erling Braut Haaland. De spits maakte tegen Sevilla zijn negende en tiende goal in zijn zesde CL-duel dit seizoen. Daardoor speelde Dortmund de thuiswedstrijd met 2-2 gelijk, nadat eerder het duel in Sevilla gewonnen werd: 2-3. Haaland is na dinsdag de jongste voetballer (20 jaar, 231 dagen) die in zes opeenvolgende CL-duels trefzeker was, de jongste voetballer met twintig goals in de CL én de voetballer die daar de minste duels voor nodig had (veertien) én de Noors topscorer aller tijden in het toernooi. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel in het Signal Iduna Park.