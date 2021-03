Laatste plaats nadert langzaam maar zeker voor Jong PSV dankzij Musaba

Dinsdag, 9 maart 2021 om 22:56 • Chris Meijer • Laatste update: 23:18

FC Dordrecht heeft de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie weer overgedaan aan FC Den Bosch. De Schapenkoppen waren in Eindhoven met 0-1 te sterk voor Jong PSV, door een doelpunt van Richie Musaba in de eerste helft. Het beloftenteam van de Eindhovenaren ziet de onderste plek op de ranglijst ook langzaam maar zeker naderen, aangezien de voorsprong op hekkensluiter FC Den Bosch nog slechts vijf punten bedraagt.

FC Dordrecht zakte afgelopen maandag door de overwinning van FC Den Bosch op Jong Ajax weer naar de laatste plaats, maar trof op De Herdgang geen ploeg in grootste vorm. Jong PSV won slechts één van de zeven voorgaande wedstrijden en had voorafgaand aan het treffen zes punten meer dan de Schapenkoppen. De eerste grote kans was voor Feyenoord-huurling Nouafal Bannis, die voor een open doel niet tot scoren kwam.

Gaandeweg de eerste helft leek Jong PSV langzaam maar zeker beter in de wedstrijd te komen, maar het waren de bezoekers die na 33 minuten spelen op voorsprong kwamen. Musaba vond bionnen het strafschopgebied de ruimte en plaatste de bal vervolgens in de linkerbovenhoek: 0-1. Na rust hield doelman Liam Bossin FC Dordrecht op de been. Vooral zijn redding - op het moment dat er nog ruim een kwartier te spelen was - op een inzet van Fodé Fofana na een voorzet van Johan Bakayoko was fraai.

Overigens had FC Dordrecht zichzelf via Bannis ook wat meer lucht kunnen verschaffen, maar de aanvaller liet na om de marge te verdubbelen. Desondanks slaagde de ploeg van trainer Jan Zoutman erin om de minimale voorsprong te behouden en de overwinning over de streep te trekken. Daardoor doet FC Dordrecht de laatste plek in de Keuken Kampioen Divisie over aan FC Den Bosch, dat twee punten minder heeft dan de Schapenkoppen. Overigens komen de twee ploegen in de staart ook steeds dichter bij Jong AZ en Jong PSV, die nog een voorsprong van vier en vijf punten op hekkensluiter FC Den Bosch hebben.