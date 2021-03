Derksen: ‘Deze beelden gaan heel Europa door en Kuipers staat voor aap’

Dinsdag, 9 maart 2021 om 22:18 • Chris Meijer • Laatste update: 22:21

Björn Kuipers is in de fout gegaan tijdens de eerste helft van het duel tussen Juventus en FC Porto, zo oordeelt Johan Derksen in de studio van SBS. De Portugezen leidden na de eerste helft van de return in de achtste finale van de Champions League met 0-1 in Turijn, door een rake strafschop van Sérgio Oliviera. Derksen plaatst zijn vraagtekens bij het besluit van Kuipers om de bal op de stip te leggen en begrijpt niet dat de VAR niet ingreep.

Na negentien minuten spelen ging de bal op de stip na een vermeende overtreding van Merih Demiral op Mehdi Taremi, die voor zijn tegenstander kroop en naar de grond ging toen de verdediger van Juventus tegen hem aanliep. De VAR en AVAR, Pol van Boekel en Dennis Higler, besloten niet in te grijpen, waardoor Oliviera vanaf de strafschopstip de 0-1 tegen de touwen kon schieten.

“Het was geen strafschop en het is onbegrijpelijk dat Van Boekel en Higler Kuipers niet hebben laten kijken. Dit betekent waarschijnlijk de uitschakeling van Juventus en het ontslag van de trainer. Het was gewoon geen strafschop”, oordeelt Derksen. Collega-analist Wim Kieft is het met hem eens. “Die jongen zet een blok en dan loop je automatisch tegen het been aan. Kuipers wachtte een fractie en wees vervolgens heel gedecideerd naar de stip. Nou, er zitten drie Nederlanders en die gaan Kuipers niet corrigeren.”

Oh nee.. De problemen voor Juventus worden groter en groter ?? Demiral gaat in de fout en Sérgio Oliveira laat dit kansje niet liggen: 0-1 FC Porto ??#ZiggoSport #UCL #JUVPOR pic.twitter.com/miTxlhBsxg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 9, 2021

“Het lijkt wel of Kuipers te groot is om te corrigeren”, gaat Derksen verder. “Je moet hem redden, want deze beelden gaan heel Europa door en Kuipers staat voor aap. Ik denk dat die twee vooral solidair met Kuipers zijn. Je kan ook voor een overtreding op de speler van Juventus fluiten. Dit is gewoon een duel, dat laat je gaan. Niet zwaar genoeg voor een strafschop.”

“Ze kunnen ook zeggen: ‘Kom even kijken, wat jij ervan vindt. Kijk nog een keertje’”, stelt Kieft. Presentatrice Hélène Hendriks haalt de discutabele strafschop die FC Utrecht afgelopen vrijdag in het uitduel met RKC Waalwijk (1-2 zege) in blessuretijd aan. Scheidsrechter Sander van der Eijk gaf na afloop toe dat de strafschop onterecht was. Derksen: “Ik denk niet dat Kuipers zoals die scheidsrechter bij RKC het boetekleed aantrekt. Dat ligt niet helemaal in zijn aard, want hij vindt zichzelf een hele goede scheidsrechter. Dat is hij ook wel, maar dit was een fout.”

Vlak voor de start van de tweede helft haalt Hendriks aan dat Kuipers geen clear and obvious error maakte, waardoor de VAR volgens de regels van de UEFA niet mocht ingrijpen. Overigens is Juventus al vroeg in de tweede helft op 1-1 gekomen via Federico Chiesa. Kuipers trok met 55 minuten spelen de tweede gele kaart voor Taremi, voor het wegschieten van de bal.