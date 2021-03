Ralf Seuntjens komt met statement na ophef over interview met ESPN

Dinsdag, 9 maart 2021 om 20:55 • Laatste update: 21:22

Ralf Seuntjens en De Graafschap zien zich dinsdag genoodzaakt om een statement naar buiten te brengen. De 31-jarige aanvaller wordt de laatste dagen nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar NAC Breda, die volgens BN DeStem zelfs al in kannen en kruiken is. Dat Seuntjens in deze fase van het seizoen op het punt staat om een overstap naar een concurrent in de strijd om promotie af te ronden, zorgt voor onrust in Doetinchem.

Voetbal International meldde zondagavond tijdens de wedstrijd tussen De Graafschap en FC Eindhoven (1-0) dat Seuntjens en NAC in ‘verregaande onderhandelingen’ waren. “NAC heeft interesse, dat kan ik beamen. Wat ik wil? Dat is de vraag”, gaf Seuntjens na afloop van dat duel te kennen in gesprek met ESPN. De aanvoerder van De Graafschap hoefde niet lang na te denken als hij de vraag krijgt of hij graag in Breda zou willen spelen. “Ja, tuurlijk. Ik ga het even afwachten. Ik hoor zometeen of misschien later in de week meer. Ik kan er verder niet teveel over uitweiden. Maar dat NAC een mooie club is, dat is een feit.”

Dat Seuntjens openlijk flirtte met een concurrent, is bij de achterban van De Graafschap niet volledig in goede aarde gevallen. De nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie komt middels een video op Twitter met een reactie op de rond Seuntjens ontstane ophef. “Ik ben nog steeds met mijn gedachten bij De Graafschap en wil promoveren”, benadrukt Seuntjens in de video. “Bij ESPN reageer ik iets te vreugdevol over het bericht van NAC en vergeet ik De Graafschap te noemen. Als ik er nu over nadenk, had ik moeten zeggen dat ik het een vreemde vraag vond.”

Zowel Ralf Seuntjens als algemeen directeur @hmostendorp geven een reactie op de actuele situatie rondom de aanvaller ???? pic.twitter.com/AmQg0bKNeP — De Graafschap (@DeGraafschap) March 9, 2021

“We zijn vol bezig met de promotiestrijd en NAC is een concurrent van ons. Ik heb een contract tot eind juni en voor mij is alles nu op De Graafschap gericht”, gaat Seuntjens verder. Op dit moment bezet De Graafschap een plaats die direct recht geeft op een plek in de Eredivisie, maar naaste achtervolger NAC volgt op vier punten. De ploeg van trainer Mike Snoei kan zich vrijdag met een overwinning op Telstar verzekeren van de derde periodetitel.

Seuntjens snapt dat er ophef is ontstaan. “Vooral omdat NAC een concurrent is. Daardoor is het wel een hot item. Als het om een andere club was gegaan, hadden ze misschien gezegd: ‘Oké, prima, hij sluit het eerst hier mooi af’. Ik zie De Graafschap echt als een schitterende club praten en zal nooit negatief over de club praten, wat voor besluit er ook wordt genomen”, stelt de aanvaller. “'Ik snap dat het voor de fans is overgekomen alsof ik een rotte appel ben binnen de selectie. Ik ga alles geven voor de club zolang dat mogelijk is.”

Seuntjens zou zich neerleggen bij een eventuele sanctie van de club, maar algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp zegt dat de aanvaller ‘gewoon’ bij de selectie zal blijven tot het einde van het seizoen. Na een gesprek met technisch manager Peter Hofstede, hoofdtrainer Mike Snoei, de rest van de technische staf en de spelersraad is besloten geen sanctie op te leggen. Tegelijkertijd wordt er bekendgemaakt dat Seuntjens aan het einde van het seizoen zal vertrekken bij De Graafschap. “We waren verrast door het interview bij ESPN en de strekking ervan. Seuntjens heeft tot op de dag van vandaag laten zien dat hij er alles aan zal doen om samen met De Graafschap naar de Eredivisie te gaan. Wij geloven in hem.”