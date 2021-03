Sparta doorbreekt negatieve reeks bij opmerkelijke invalbeurt Duarte

Dinsdag, 9 maart 2021 om 20:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:37

Sparta Rotterdam heeft dinsdagavond goede zaken gedaan met het oog op de ranglijst in de Eredivisie. De ploeg van Henk Fraser was op bezoek bij VVV-Venlo met 0-1 te sterk door een eigen doelpunt van Kristopher Da Graca twintig minuten voor tijd. De overwinning volgt op een reeks van acht wedstrijden waarin Sparta niet wist te winnen. Opmerkelijk was de invalbeurt van Deroy Duarte, die tien minuten voor rust binnen de lijnen kwam en in de rust in de kleedkamer achterbleef. Sparta stijgt door de overwinning naar de twaalfde plek, terwijl VVV vijftiende blijft.

VVV moest het voor de tweede wedstrijd op rij stellen zonder topscorer Giorgos Giakoumakis, die net als tegen Feyenoord niet wedstrijdfit werd bevonden. Zijn vervanger in de punt van de aanval, Jafar Arias, zorgde na ruim een kwartier spelen voor het eerste gevaar van de wedstrijd. De aanvaller werd bediend door Tobias Pachonik, maar zag zijn inzet ternauwernood geblokt worden. In een verder weinig verheffend eerste bedrijf was VVV tien minuten voor rust dichtbij de gelijkmaker, toen Danny Post aan de rechterkant van het veld Yahcuroo Roemer diep stuurde en Christos Donis zijn schot vervolgens geblokt zag worden door Dirk Abels.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sparta kreeg vervolgens voor rust een volgende tik te verwerken met het uitvallen van de zichtbaar aangeslagen Adil Auassar. Zijn vervanger, Duarte, bleef tien minuten later na de rust achter in de kleedkamer, waarmee zijn invalbeurt beperkt bleef tot slechts elf minuten. In de tweede helft trok VVV in de beginfase het initiatief naar zich toe en zorgde Joshua John voor het eerste moment van opwinding, toen de spits vanaf de linkerkant naar binnen trok en met rechts uithaalde. Maduka Okoye had echter goed zicht op de bal en wist het leer naar de zijkant te verwerken.

Aan de andere kant was het twintig minuten voor tijd wel raak. Lennart Thy won aan de rechterkant een sprintduel van Arjan Swinkels en zag tot zijn eigen verbazing dat verdediger Da Graca de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman werkte: 0-1. VVV ging in de slotfase op jacht naar de gelijkmaker en kreeg een oplegde kans, maar zag hoe Okoye een inzet van Torino Hunte met een uiterste krachtsinspanning van de lijn haalde. Even daarvoor raakte Jeffry Fortes namens Sparta de paal met een vlammend schot.