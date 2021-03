Vitesse maakt ‘belangrijke rol’ voor clubicoon Theo Janssen officieel

Dinsdag, 9 maart 2021 om 18:11 • Daniel Cabot Kerkdijk

Theo Janssen heeft zijn contract met Vitesse met twee jaar, tot medio 2023, verlengd. De Arnhemmer wordt volgend seizoen talentencoach binnen de jeugdopleiding van de club. Dit seizoen is Janssen nog trainer van de Onder-18. Als oud-speler is de voormalige middenvelder al ruim twintig jaar in diverse functies verbonden aan zijn club.

Als talentencoach gaat Janssen, 39 jaar, de toptalenten binnen de voetbalacademie in brede zin van het woord begeleiden om de stap naar de A-selectie te zetten. Het is een nieuwe en overkoepelende rol binnen de academie. Janssen gaat regelmatig bij diverse teams aansluiten en spelers individueel klaarstomen voor het grote werk. Daarnaast wordt de oud-voetballer vaker ingezet bij activiteiten van de club en gaat hij volgend seizoen een rol bekleden als ambassadeur bij thuiswedstrijden.

“Ik ben blij met het vertrouwen vanuit de club. Het lijkt mij superleuk om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze toptalenten. Nadat ik eerst scout en vervolgens jarenlang jeugdtrainer ben geweest, is deze nieuwe rol een mooie stap om mij breder en dus completer te ontwikkelen”, licht Janssen toe.

Ook technisch directeur Johannes Spors is blij. “De voetbalacademie is heel belangrijk voor een club als Vitesse. Als je naar dit seizoen kijkt, zijn spelers als Daan Huisman, Enzo Cornelisse en Million Manhoef doorgebroken. We streven ernaar om zoveel mogelijk toptalenten door te laten stromen naar de A-selectie. Maar bij alles wat we doen staat kwaliteit centraal. Iedereen die bij het eerste elftal op de deur klopt, moet goed genoeg zijn. Theo gaat een belangrijke rol spelen in de individuele ontwikkeling van onze talenten.”

“Met zijn tactische kwaliteiten, menselijke benadering en ervaring als oud-prof, kan hij als geen ander bij onze talenten de juiste snaar raken.” Eerder was Janssen assistent-trainer bij Jong Vitesse en Vitesse Onder-19, en trainer van Vitesse Onder-16. Direct na het beëindigen van zijn professionele voetbalcarrière was hij enkele jaren scout. Ook is de Arnhemmer actief als analist bij Studio Voetbal en rondom wedstrijden van de Europa League bij RTL 7.