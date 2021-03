Eerste selectie Curaçao van Guus Hiddink zit vol Eredivisie-ervaring

Dinsdag, 9 maart 2021 om 17:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:00

Guus Hiddink heeft zijn eerste selectie als bondscoach van Curaçao bekendgemaakt. De keuzeheer selecteert zoals verwacht Vurnon Anita, wiens overstap naar het eiland onlangs werd goedgekeurd door de FIFA. De 24-koppige selectie van Hiddink zit vol spelers met Eredivisie-ervaring en kent ook vier spelers die zonder club zitten.

Anita speelde in het verleden drie interlands voor Oranje, maar de middenvelder van RKC Waalwijk kon door gewijzigde regelgeving van voetbalnationaliteit veranderen. Het worden voor Anita zijn eerste interlands sinds 2010, toen hij voor het laatst voor het Nederlands elftal uitkwam. Andere bekende namen in de selectie zijn voormalig PSV-doelman Eloy Room en ex-Feyenoord-verdediger Cuco Martina.

Ook voormalig FC Groningen-broers Juninho Bacuna en Leandro Bacuna, beide actief in de Engelse Championship, kregen een uitnodiging. Voorin zullen de aanvallende impulsen onder meer moeten komen van voormalig AZ-spits Charlison Benschop en SC Cambuur-vleugelspits Jarchinio Antonia. Curaçao begint eind maart aan de loodzware WK-kwalificatiecyclus voor het eindtoernooi in Qatar. De eerste tegenstanders in de poule zijn Saint Vincent en de Grenadines en Cuba.

Doel: Eloy Room (Columbus Crew), Tyrick Bodak (PSV), Zeus de la Paz (Oakland Roots)

Verdediging: Cuco Martina (zonder club), Juriën Gaari (RKC Waalwijk), Suently Alberto (zonder club), Shermar Martina (MVV Maastricht), Roshon van Eijma (Preussen Münster), Michaël Maria (NAC Breda)

Middenveld: Jeremy de Nooijer (Al-Shamal), Juninho Bacuna (Huddersfield Town), Vurnon Anita (RKC Waalwijk), Leandro Bacuna (Cardiff City), Roly Bonevacia (zonder club), Shermaine Martina (zonder club)

Aanval: Rangelo Janga (NEC), Gevaro Nepomuceno (FC Dinamo), Anthony van den Hurk (Helsingborgs), Jeremy Antonisse (PSV), Kenji Gorré (CD Nacional), Elson Hooi (Muaither SC), Charlison Benschop (Apollon Limassol), Jarchinio Antonia (SC Cambuur), Rigino Cicilia (1. FC Slovácko)