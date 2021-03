Guardiola wekt verbazing op persconferentie: ‘Wij gaan met 18-0 winnen’

Dinsdag, 9 maart 2021 om 16:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:37

Josep Guardiola heeft dinsdagmiddag bijzonder geïrriteerd gereageerd op een vraag op een vraag in aanloop naar het duel met Southampton woensdag. De manager van Manchester City werd tijdens de persconferentie gevraagd naar het treffen met de nummer veertien van de Premier League, waarbij gerefereerd werd aan de eerdere 9-0 overwinning van Manchester United op Southampton. Daar was de Spaanse oefenmeester duidelijk niet van gediend.

Op de vraag of Guardiola, net als United, ook negen keer zou scoren tegen Southampton, reageerde hij stellig. “Nee achttien, wij gaan achttien keer scoren. We gaan met 18-0 winnen. Dat wordt de uitslag. Wat een vraag.” De desbetreffende journalist wakkerde het vuurtje aan door de monsterzege van stadsgenoot United aan te halen. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer won in februari met liefst 9-0 van Southampton en boekte daarmee voor de tweede keer in de historie een zege met dergelijke cijfers. Eerder deed de ploeg dat in 1995, toen Ipswich Town op de slachtbank werd gelegd.

“Ze kregen er negen tegen omdat ze bijna negentig minuten met tien man speelden”, beargumenteerde Guardiola de zege van United. “Denk je dat dit een grap is? Dat we morgen negen of achttien keer scoren? Kom om, wees serieus. We willen die wedstrijd winnen, dat is alles.” City zag zondag een einde komen aan een reeks van 21 overwinningen op rij, toen United In het Etihad Stadium met 0-2 te sterk was. De voorsprong van de ploeg van Guardiola is derhalve nog altijd elf punten. Bovendien is City op weg om de kwartfinale van de Champions League te bereiken, daar de ploeg in de returnwedstrijd een 2-0 voorsprong verdedigt tegen Borussia Mönchengladbach.

Ook werd Guardiola gevraagd naar Sergio Agüero en Phil Foden. Het seizoen van Agüero wordt gekenmerkt door een mix van blessures en ziekte. De 32-jarige Argentijn, die komende zomer uit zijn contract loopt bij City, bleef de afgelopen twee wedstrijden op de bank. Ook Foden is de laatste weken niet meer zeker van een basisplek, zo lijkt het. Guardiola wilde niet op de zaken vooruitlopen. “Ik beslis morgen (woensdag, red.) wie er spelen. Ik heb redelijk voor ogen wie gaan spelen, maar ik zit nog met een aantal twijfelgevallen. Morgen zal ik een beslissing maken.”