Koeman noemt dé voorwaarde voor wonder; Frenkie de Jong prijst teamgenoot

Dinsdag, 9 maart 2021 om 15:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:09

Ronald Koeman heeft geloof in een wonder tegen Paris Saint-Germain, zo gaf de trainer van Barcelona dinsdagmiddag aan op de persconferentie. De Catalanen moeten in de returnwedstrijd van de achtste finale van de Champions League de 1-4 nederlaag uit de heenwedstrijd zien goed te maken. "Niet is onmogelijk in het voetbal. Er is altijd hoop", aldus Koeman.

De trainer van Barcelona noemt de belangrijkste voorwaarde voor een comeback tegen PSG. "Het hangt vooral af van hoe effectief we met de kansen omgaan", weet de coach. "Het hangt af van hoe we aan de wedstrijd beginnen, de energie die we erin stoppen. Het zal zeer moeilijk worden. We spelen tegen een ploeg die ons weinig aan spelen laat toekomen. Maar we zijn een team dat altijd kansen creëert. Als we optimaal effectief zijn, dan is niets onmogelijk."

Zondag werd Joan Laporta gekozen als de nieuwe president van Barcelona. Koeman maakte al kennis met de preses, die tussen en 2003 en 2010 ook al die functie bekleedde bij Barça. "Ik ken Frank Rijkaard goed en die heeft met hem gewerkt. Rijkaard vertelde dat hij trainers veel vertrouwen geeft. Maar het gaat uiteindelijk om het resultaat", zei Koeman. "Laporta deed het woord in de kleedkamer, de sfeer was goed. Nu moeten we verder gaan op de ingeslagen weg. Woensdag moeten we die vervolgen."

Koeman denkt dat zijn sterspeler Lionel Messi een belangrijke rol kan spelen tegen PSG. "Als Leo een van zijn beste wedstrijden speelt, dan is alles mogelijk. Hij kan elke wedstrijd op elk moment beslissen. Maar niet alleen hij moet top zijn, het hele team moet top zijn. En je moet geluk hebben. We zullen zien of we een overwicht kunnen krijgen en ze onder druk kunnen zetten."

Frenkie de Jong

Ook Frenkie de Jong was dinsdag aanwezig op de persconferentie. De middenvelder van Barcelona zei dat het belangrijk voor Barcelona is dat er nu een president is, en dat Laporta de spelersgroep veel succes had gewenst tegen PSG. Verder werd De Jong geconfronteerd met de afwezigheid van Neymar, die vanwege een spierblessure verstek moet laten gaan tegen Barcelona. "Hij is een van de beste spelers ter wereld, en het maakt het voor ons dan ook makkelijker als hij niet kan spelen", zei de voormalig Ajacied.

De Jong is hoopvol voor de return tegen PSG. "Je moet er altijd in geloven. Ik weet niet of de uitslag in de heenwedstrijd terecht was. We speelden die wedstrijd slecht. Het belangrijkste doel is altijd kwalificatie voor de volgende ronde afdwingen. We zullen ervoor gaan en zien wel hoe het loopt." Barcelona presteert in het huidige kalenderjaar uitstekend: in de competitie is het gat naar koploper Atlético Madrid verkleind naar zes verliespunten, terwijl met een comeback tegen Sevilla de finale van de Copa del Rey werd bereikt.

"We zijn echt een collectief", zei De Jong. "De laatste tijd zijn de uitslagen uitstekend. We willen de Copa de Rey winnen. In 2021 gaat het ook beter in La Liga, we doen nog altijd mee om de titel." Tot slot prees De Jong zijn ploeggenoot Iliax Moriba, die dit seizoen doorbrak uit de jeugdopleiding en zaterdag tegen Osasuna (0-2 winst) zijn eerste doelpunt voor Barcelona maakte. "Het verrast me helemaal niet, na wat ik heb gezien tijdens de training. Hij heeft een fantastische toekomst hier."