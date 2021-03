Duitsland zet uitermate hoog in bij zoektocht naar opvolger van Löw

Dinsdag, 9 maart 2021 om 15:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:20

Nu Joachim Löw heeft aangekondigd na het EK te zullen stoppen als bondscoach van Duitsland, kan het speculeren over zijn opvolger beginnen. Volgens BILD staan Jürgen Klopp en Hansi Flick hoog op het verlanglijstje van de Duitse voetbalbond om komende zomer het stokje over te nemen van de stoppende Löw. Klopp maakt een uitermate teleurstellend seizoen door bij Liverpool, dat afgelopen weekeinde de zesde thuisnederlaag op rij incasseerde in de Premier League. Flick gaat met Bayern aan kop in de Bundesliga en strijdt nog op alle fronten mee.

Voor Löw is het aankomende EK zijn laatste klus als bondscoach. De oefenmeester beschikt over een doorlopend contract tot medio 2022 bij de Duitse ploeg, maar stopt op eigen initiatief een jaar eerder met zijn rol als bondscoach van de viervoudig wereldkampioen. En dus kan er gekeken worden naar een mogelijke opvolger. Klopp wordt gezien als topkandidaat. De manager van Liverpool maakt de laatste jaren indruk als eindverantwoordelijke bij Borussia Dortmund en Liverpool. Met laatstgenoemde club veroverde hij vorig jaar voor het eerst in dertig jaar de landstitel. Ook wist hij in het seizoen 2018/19 de Champions League te veroveren.

Dit seizoen heeft Klopp het lastiger. Liverpool staat achtste in de Premier League en zag zes van de laatste zeven wedstrijden verloren gaan in competitieverband. Woensdagavond verdedigt Liverpool tegen RB Leipzig wel een 0-2 voorsprong voor een plek in de kwartfinale van de Champions League. Op de persconferentie in aanloop naar dat duel heeft Klopp laten weten geen oren te hebben naar een functie als bondscoach. "Nee, ik zal in de zomer of na de zomer niet beschikbaar zijn als potentiële coach van het Duitse elftal. Ik heb nog drie jaar te gaan bij Liverpool. Het is heel simpel: je tekent een contract en daar probeer je je aan te houden."

Naast Klopp wordt ook de naam van Flick nadrukkelijk genoemd door de Duitse media. Flick nam vorig seizoen bij Bayern München het stokje over van de ontslagen Niko Kovac en won met der Rekordmeister alles wat er te winnen viel. Het contract van Flick loopt nog door tot de zomer van 2023. Als laatste wordt de naam van Julian Nagelsmann genoemd. De pas 33-jarige Nagelsmann wordt gezien als een vooruitstrevende trainer, die de afgelopen jaren uitstekend werk leverde bij TSG Hoffenheim en RB Leipzig. In zijn eerste volledige seizoen loodste hij Hoffenheim naar de vierde plaats in de Bundesliga, waarmee de club zich voor het eerst in de historie plaatste voor de Champions League.

Momenteel bezet Leipzig in de Bundesliga de tweede plek achter koploper Bayern München. Nagelsmann volgt op het wensenlijstje achter Klopp en Flick. "Het is triest nieuws, maar hij is nog steeds in dienst", reageerde Nagelsmann op het nieuws rond het vertrek van Löw. "Dat is het belangrijkste. Hij heeft een grote impact gehad binnen het Duitse voetbal. Een tijdperk met titels. Ik hoop dat het tot een glorieus einde komt en ben benieuwd wat hij in de toekomst gaat doen."