De Ligt komt met bijzondere lofzang: ‘Hij had mijn vader kunnen zijn’

Dinsdag, 9 maart 2021 om 13:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:37

Matthijs de Ligt kijkt met bewondering naar enkele van zijn teamgenoten bij Juventus. De verdediger heeft daarbij bijzonder ontzag voor Gianluigi Buffon en zegt geregeld om adviezen te vragen bij Cristiano Ronaldo. Buffon geldt voor De Ligt niet alleen als leermeester, maar had in de ogen van de voormalig Ajacied zelfs zijn vader kunnen zijn. De Ligt leek dinsdagavond de returnwedstrijd in de Champions League tegen FC Porto aan zich voorbij laten gaan door een kuitblessure, maar is toch opgenomen in de wedstrijdselectie.

Buffon kent het klappen van de zweep en is met zijn 43 jaar liefst 21 jaar ouder dan De Ligt. De routinier is bezig aan zijn vijftiende seizoen bij de huidige nummer drie van de Serie A. "Buffon had mijn vader kunnen zijn", vertelt De Ligt in gesprek met The Telegraph. "Het is grappig, want de manier waarop hij zich gedraagt verwacht je niet van iemand die twee keer zo oud is als ik. Het geeft aan waarom hij nog speelt. In zijn hoofd is hij nog maar 29."

De Ligt geldt sinds zijn overgang in 2019 als vaste kracht binnen de ploeg van achtereenvolgens Maurizio Sarri en Andrea Pirlo. Daarmee doet hij het beduidend beter dan de eveneens in 2019 binnengekomen Aaron Ramsey, met wie hij vanaf het eerste moment een goede klik had. "Misschien was ik het die hem heeft geholpen zich te settelen in Turijn. Ik leerde Italiaans voordat hij de taal begon te leren. We hebben elkaar daarin geholpen."

De keuze voor Juventus heeft De Ligt nog geen moment spijtgevoelens bezorgd. Hij trekt de vergelijking met een schoolvak. "Net als bij wiskunde, vergeleek ik voors en tegens bij de keuze voor mijn nieuwe club. Uiteindelijk koos ik voor Juventus. Als je in Italië goed kunt verdedigen, kun je het overal. Dit is de plek waar ik het meest kan leren. Van spelers als Leonardo Bonucci, Buffon en Ronaldo. Ik kijk naar wat Cristiano doet en vraag hem om advies. Hoe hij fit blijft."