Gigantische salariseis Mbappé ligt op straat; ‘PSG stelt enorme vraagprijs vast’

Dinsdag, 9 maart 2021 om 12:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:24

De kans wordt steeds groter dat Kylian Mbappé geen nieuw contract gaat ondertekenen bij Paris Saint-Germain, zo meldt L'Équipe. Technisch directeur Leonardo zei twee weken geleden dat de contractsoap 'binnenkort' zou zijn opgelost, maar volgens het dagblad is er niets dat daarop wijst. Voorlopig zijn de gigantische salariseisen van Mbappé de Franse grootmacht te gortig.

PSG heeft haast bij het verlengen van het contract van Mbappé, dat medio 2022 afloopt. Als er niet op korte termijn een akkoord wordt bereikt, dan is komende zomer de laatste goede kans voor de club om een hoge transfersom voor de 22-jarige aanvaller te ontvangen. PSG zet naar verluidt in op een bedrag van liefst 200 miljoen euro. De Parijzenaren hopen duidelijkheid te hebben over de situatie van Mbappé, voordat de club begin april vermoedelijk begint aan de kwartfinale van de Champions League.

The Athletic weet aan de berichtgeving toe te voegen dat Mbappé een slordige 700.000 euro per week, ruim 36 miljoen euro per jaar, verlangt. Dat is meer dan het dubbele dan de 39-voudig Frans international momenteel opstrijkt (17,5 miljoen euro per jaar). Real Madrid lijkt de voornaamst geïnteresseerde club om Mbappé in te lijven, mocht het tot een breuk met PSG komen. Ook Manchester City wordt genoemd, maar de Engelsen zouden de voorkeur geven aan Erling Braut Haaland van Borussia Dortmund, zo werd donderdag geschreven door The Athletic. De salariseisen van laatstgenoemde zouden een stuk lager zijn dan die van Mbappé.

Eerder werd bekend dat Neymar, de andere sterspeler van PSG, wél van plan is om zijn medio 2022 aflopende contract te verlengen. De Franse grootmacht meldt dinsdag dat de 29-jarige aanvaller de return komende woensdag tegen Barcelona aan zich voorbij moet laten gaan. Neymar ondervindt te veel last van de spierblessure die hij begin februari opliep in het bekerduel met Caen. De Braziliaan moest de heenwedstrijd tegen zijn voormalige club Barça, die door PSG met 1-4 werd gewonnen, ook al missen.