Joachim Löw vertrekt na EK als bondscoach van Duitsland

Dinsdag, 9 maart 2021 om 11:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:31

Joachim Löw is bezig aan zijn laatste periode als bondscoach van Duitsland. In een persverklaring maakt de Duitse voetbalbond dinsdagochtend namelijk wereldkundig dat de keuzeheer op eigen verzoek na het EK stopt bij die Mannschaft. Löw was sinds 2006 de bondscoach van de nationale ploeg, met het veroveren van de wereldtitel in 2014 als absoluut hoogtepunt van de afgelopen vijftien jaar.

Löw beschikt over een doorlopend contract tot medio 2022 bij de Duitse ploeg, maar op eigen initiatief stopt de 61-jarige oefenmeester een jaar eerder met zijn rol als bondscoach van de viervoudig wereldkampioen. De DFB is inmiddels akkoord gegaan met het verzoek van de coach. "Ik heb lang over deze beslissing nagedacht. Ik ben enorm trots en dankbaar en erg gemotiveerd in aanloop naar het aanstaande EK. Ik ben trots omdat het een een heel speciale baan is en een grote eer om mijn land te mogen dienen. En daarnaast heb ik zeventien jaar lang met de beste voetballers van het land mogen werken."

Ondanks de beslissing om over enkele maanden te stoppen, is Löw nog steeds vol ambitie richting het EK van deze zomer. "Ik werk vol energie naar dat toernooi toe. Ik ga mijn uiterste best doen om onze supporters tijdens het EK gelukkig te maken. Ik weet zeker dat mijn spelers er ook zo over denken", aldus de vertrekkende Löw, die na het WK in eigen land in 2006 het stokje overnam van Jürgen Klinsmann. DFB-voorzitter Fritz Keller heeft 'veel respect' voor de scheidend bondscoach. "We hebben met Jogi één van de beste trainers ter wereld in huis. En niet alleen vanwege zijn sportieve prestaties, maar ook door empatisch vermogen en medemenselijkheid. Dat hij ons nu al informeert over zijn vertrek is zeer netjes. Op deze manier kunnen we rustig op zoek naar een geschikte opvolger."

Voor Löw is het aankomende EK dus zijn laatste klus als bondscoach. Zijn ploeg neemt het in de groepsfase van het toernooi op tegen regerend wereldkampioen Frankrijk (15 juni), Portugal (19 juni) en Hongarije (23 juni). Alle groepswedstrijden worden in de Allianz Arena van Bayern München afgewerkt. Normaal gesproken maakt Löw zijn definitieve EK-selectie ergens in mei bekend.