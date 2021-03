Elia bijt van zich af: ‘Wat jullie ervan vinden boeit mij toch echt geen.... ’

Dinsdag, 9 maart 2021 om 10:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:02

Eljero Elia laat dinsdagochtend wederom van zich horen op de sociale media. De vleugelaanvaller van FC Utrecht verwijst naar een post op Instagram van maandag, waarop te zien is hoe zijn ploeg ver in blessuretijd nog een strafschop krijgt tegen RKC Waalwijk (1-2). Elia lijkt tevreden te zijn met wat hij met het plaatsen van de inmiddels verwijderde video heeft bereikt, al wordt niet direct duidelijk wat de buitenspeler precies voor ogen had.

"Gisteren (maandag, red.) werd mij gevraagd of ik een filmpje wilde posten op mijn Insta. En we hebben onze doelstelling behaald. Wat jullie ervan vinden boeit mij toch echt geen.... Have a nice day", zo schrijft Elia dinsdag aan zijn ruim tweehonderdduizend volgers op Twitter. Kort daarvoor plaatste de Utrecht-aanvaller een Twitter-bericht met daarin slechts drie emoji's van een lachend gezicht. De strafschop die de Domstedelingen zaterdag in extremis kregen tegen RKC zorgde voor veel discussie in de afgelopen dagen.

gisteren werd mij gevraagd als ik een filmpje wilde posten op me insta. en we hebben ons doelstelling behaald ?????? wat jullie ervan vinden boeit mij toch echt geen .... have a nice day ?????? — Eljero Elia (@EljeroElia) March 9, 2021

Na minimaal contact tussen Ahmed Touba en Gyrano Kerk wees scheidsrechter Sander van der Eijk naar de stip; de VAR besloot na lang beraad om niet in te grijpen. Omdat Sander van de Streek de penalty benutte in minuut 97, won Utrecht met 1-2 in Waalwijk. De woede was groot bij RKC. Elia deelde maandag echter beelden die zijn gemaakt van achter het doel en insinueert dat Utrecht de penalty verdiende. Ploeggenoot Othman Boussaid was het daarmee eens, zo bleek uit zijn reactie onder het bericht. Vurnon Anita, defensieve middenvelder van RKC Waalwijk, dacht er uiteraard anders over. "Nee gap!! Weet je zelf ook toch", zei hij met een knipoog. RKC-aanvaller Ola John sloot zich daar lachend bij aan.

Van der Eijk zelf zei na afloop dat hij achteraf op basis van de beelden 'liever geen penalty had gegeven'. "De assistent-scheidsrechter adviseerde heel duidelijk: penalty, penalty. De speler wordt gehaakt op de hak", vertelde de arbiter aan ESPN. "Ik vertrouw honderd procent op mijn team, maar de check duurde lang en dan weet je dat het spannend gaat worden. Dan is het afwachten, maar de strafschop werd bevestigd", zei Van der Eijk, die toegaf dat hij 'misschien wel' zelf de beelden had moeten bekijken.

In onderstaande video zijn (vanaf minuut 11:20) andere beelden van het moment te zien.