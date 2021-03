Megadeals moeten tot verleden behoren in nieuwe Champions League

Dinsdag, 9 maart 2021 om 09:53 • Rian Rosendaal

In de nieuwe opzet van de Champions League zal er vanaf 2024 niet alleen sprake zijn van een ander competitiemodel. De topclubs in Europa werken achter de schermen ook aan het plan om elkaars topspelers met rust te laten. Aanjager Andrea Agnelli gelooft er heilig in dat er op termijn een akkoord zal worden gesloten met de UEFA over de nieuwe inrichting van het miljardenbal.

"We zijn heel dicht bij de in mijn ogen ideale Champions League", laat de optimistische Agnelli optekenen in de Italiaanse media. De bestuurder is naast voorzitter van Juventus ook preses van de ECA, de belangenvereniging van van de topclubs in Europa. "Ik denk echt dat het Zwitserse model schitterend is. Het biedt geweldige kansen voor de deelnemers aan deze Europese competitie. De knock-outduels zijn van cruciaal belang voor elke competitie. Dit komt allemaal heel erg dicht bij de ideale Champions League. Het zou maar zo nog maar enkele weken kunnen duren voordat het helemaal rond is", jubelt Agnelli.

In het nieuwe model van de Champions League gaan de maximaal 36 deelnemers in totaal tien groepswedstrijden spelen, waarna aan de hand van een eindstand wordt gekeken naar de clubs die doorgaan naar de volgende ronde. Met de nieuwe opzet van het belangrijkste Europese clubtoernooi verdwijnt de roep om een Europese Super League steeds meer naar de achtergrond. Agnelli benadrukt tevens dat de balans tussen competitievoetbal en de duels in Europees verband in orde moet zijn. De Juventus-voorzitter heeft hierover al enkele pittige discussies gevoerd met UEFA-preses Alexander Ceferin.

Agnelli aast naast een ander speelsysteem voor een beschermingsconstructie in de nieuwe Champions League. Hij denkt hierbij aan afspraken tussen topclubs wat betreft het niet overnemen van elkaars sterspelers. Agnelli draagt meer agendapunten aan. "Geen transfers van honderd miljoen euro en meer in de Champions League. Hierdoor komt er meer aandacht voor het aantrekken van spelers uit de kleinere voetballanden. Hierover zijn we nog in discussie. Maar het is zeker één van de grootste uitdagingen wat betreft de hervormingen die we voor ogen hebben", aldus Agnelli.