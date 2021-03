TOTO's tips: Ajax hoopt weer op Europese bevlieging clubtopscorer Tadic

Woensdag, 10 maart 2021

Aan Ajax de taak om de Nederlandse eer in Europa hoog te houden, nadat PSV in de vorige ronde van de Europa League het onderspit moest delven tegen Olympiacos. De Amsterdamse club won tweemaal van Lille OSC (1-2 en 2-1) en werd tijdens de loting voor de achtste finale gekoppeld aan Young Boys, de regerend kampioen van Zwitserland. Ajax en Young Boys trappen donderdagavond om 18.55 uur af in de Johan Cruijff ArenA. Samen met TOTO blikken wij vooruit op dit duel!

Ajax en Young Boys staan voor de derde keer tegenover elkaar in een officieel duel. In het seizoen 1987/88 won de koploper in de Eredivisie beide ontmoetingen met Young Boys in het Europa Cup II-toernooi met 1-0. Enkele maanden later verloor men echter wel de finale van KV Mechelen (1-0). De meest recente Zwitserse tegenstander die Ajax trof in een Europese competitie was FC Thun, dat in de jaargang 2005/06 zowel thuis (2-0) als uit (2-4) over de knie werd gelegd door de ploeg van toenmalig trainer Danny Blind. Ajax kent sowieso een sterke balans tegen ploegen uit het Alpenland: van de veertien eerdere ontmoetingen werd maar liefst tien keer gewonnen (twee gelijke spelen en twee nederlagen). Bovendien wist Ajax in die veertien duels maar liefst negen keer de nul te houden.

Young Boys staat pas voor het eerst sinds het voornoemde Europa Cup II-avontuur van 1987/88 in de achtste finale van een Europees toernooi. Daarvoor was het seizoen 1960/61 de laatste keer dat de ploeg deze ronde bereikte, dus internationaal succes is zeldzaam voor de Zwitserse opponent. Aan de andere kant: in de eigen competitie gaat het de ploeg de laatste jaren behoorlijk voor de wind. Young Boys werd in de laatste drie seizoenen kampioen in de Zwitserse Super League en doorbrak daarmee de hegemonie van FC Basel. De manschappen van trainer Gerardo Seoane hopen nu de volgende stap te zetten in de Europa League. Deze ambitie werd kracht bijgezet in de vorige ronde door de verrassende eliminatie van het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, die trainer was van Ajax toen de enige overgebleven Nederlande deelnemer in de jaargang 2016/17 voor het laatst in deze fase van de Europa League actief was.

Trainer Erik ten Hag zal donderdag opnieuw hopen op een bevlieging van aanvoerder Dusan Tadic, aangezien de trainer natuurlijk niet kan beschikken over zijn vaste ‘Eredivisie-spits’ Sébastien Haller. De Serviër was sinds zijn debuut voor Ajax in het seizoen 2018/19 in 38 wedstrijden direct betrokken bij 29 doelpunten voor de Amsterdamse club in Europa (vijftien doelpunten en veertien assists). Dat is maar liefst elf keer meer dan iedere andere speler van Ajax. Aan Zwitserse kant is het daarentegen vooral oppassen voor spits Jean-Pierre Nsame, die dit seizoen inclusief voorrondes al goed was voor zes doelpunten in de Europa League en ook in de Zwitserse Super League al twaalf keer het net wist te vinden. Ajax is dus gewaarschuwd.

