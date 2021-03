Ajax treft de grillige flitser voor wie het in 2018 nog met Feyenoord streed

Woensdag, 10 maart 2021 om 00:00 • Chris Meijer • Laatste update: 23:36

De naam van Marvin Spielmann dook in het voorjaar van 2018 plotseling op in het Nederlandse geruchtencircuit. De Zwitserse krant Blick schreef dat zowel Ajax als Feyenoord een bod had uitgebracht op de toen 22-jarige vleugelaanvaller van FC Thun. Het is onduidelijk hoe serieus de belangstelling vanuit Nederland was, maar Spielmann koos er in ieder geval voor om een jaar later de overstap naar Young Boys te maken. De man wiens carrière even grillig is als zijn karakter staat komende donderdag - mits hij fit is - alsnog in de Johan Cruijff Arena, als Ajax de kampioen van Zwitserland ontvangt in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League.

Door Rian Rosendaal & Chris Meijer

Feyenoord maakte vorig seizoen voor het eerst kennis met Spielmann, voor zover zijn naam nog niet bekend was op de burelen van De Kuip. Met nog een kleine twintig minuten te spelen, bepaalde de aanvaller de eindstand van het groepsduel in de Europa League tussen Feyenoord en Young Boys op 1-1. Daarmee werd het zicht voor Feyenoord op Europese overwintering ernstig vertroebeld, al zou ook Young Boys uiteindelijk achter FC Porto en Rangers eindigen in de groep. Het doelpunt in De Kuip vormde voor Spielmann een spaarzaam hoogtepunt in een verder uitermate moeizaam eerste seizoen in dienst van Young Boys.

Het artikel gaat verder onder de video Ajax treft Young Boys in de Europa League: 'Ook slechte wedstrijden winnen' Meer videos

Young Boys viert het doelpunt van Spielmann in De Kuip tijdens het Europa League-duel van vorig seizoen.

De kampioen van Zwitserland telde in de zomer van 2019 1,4 miljoen euro neer om de buitenlandse concurrentie - onder meer Sampdoria - af te troeven in de strijd om Spielmann. Zelf had hij getwijfeld of de stap van FC Thun naar Young Boys misschien niet te groot was. “Ik arriveerde in Bern met een goedgevulde rugzak”, gaf Spielmann later te kennen in gesprek met de Solothurner Zeitung. Zijn weg naar de status van een van de meest begeerde spelers van de Zwitserse competitie ging niet bepaald over rozen. Op zevenjarige leeftijd gingen zijn ouders uit elkaar: de jonge Spielmann bleef bij zijn vader, terwijl zijn moeder - aan wie hij zijn Congolese roots dankt - naar Parijs verhuisde.

Spielmann heeft het voetbal niet bepaald met de paplepel ingegoten gekregen. Zijn vader speelt gitaar in een zogeheten rockabillyband. Spielmann speelde daardoor in zijn jeugd gitaar en drumde, maar luistert tegenwoordig voor wedstrijden het liefst naar rap- en R&B-muziek. “Mijn vaders muziek heeft zeker niet mijn voorkeur”, zei Spielmann in een interview met de Neue Zürcher Zeitung. Naast een begenadigd muzikant bleek hij eveneens een talentvolle voetballer. Spielmann doorliep de jeugdopleiding van FC Aarau, groeide daar uit tot jeugdinternational en rondde tegelijkertijd nog een commerciële opleiding af. Toch ging het hem niet altijd voor de wind: Spielmann werd tijdens als jeugdspeler eens disciplinair geschorst. “Hij had moeite met regels en autoriteit”, verklaarde Sven Christ, hoofd jeugdopleidingen bij FC Aarau. “Maar als je daar goed mee omgaat, kan zo’n speler je enorm veel brengen. Je hebt voetballers nodig die gekke dingen doen op het veld.”

“Natuurlijk is dat mijn reputatie, dat accepteer ik. Ik ben altijd eigenwijs geweest, ik heb iets onvoorspelbaars en ben moeilijk te lezen. Dat wil ik niet verliezen”, zei Spielmann zelf over zijn karakter. Na een huurperiode van anderhalf jaar bij het destijds op het vierde niveau uitkomende FC Baden brak Spielmann door in het eerste elftal van FC Aarau. Lang zou hij niet spelen voor de club uit zijn geboortestreek in het noorden van Zwitserland, want na slechts een halfjaar in de Challenge League (het tweede niveau van het Zwitserse voetbal) met daarin zes doelpunten en vijf assists meldde FC Wil 1900 zich bij FC Aarau. Aan de hand van Turkse investeerders wilde FC Wil de top van het Zwitserse voetbal bestormen en met torenhoge salarissen werden talenten vanuit het hele land naar de op het tweede niveau uitkomende club gelokt. De pas twintigjarige Spielmann kreeg een contract met een maandsalaris van ruim 22.000 euro voorgeschoteld. Hij kreeg het verwijt een ‘inhalige broodvoetballer’ te zijn. “Ik maakte de overstap van een degradatie- naar een kampioenskandidaat”, legde Spielmann zelf uit. “Ik was geïnteresseerd in het sportieve perspectief.”

Na een jaar waren de Turkse investeerders echter met de noorderzon vertrokken uit Wil. Evenals de torenhoge ambities verdwenen ook razendsnel de dure spelers uit het oosten van Zwitserland. Spielmann was één van hen en werd opgepikt door FC Thun, op dat moment een middenmoter in de Super League. Na een halfjaar te hebben geacclimatiseerd, maakte het hoogste niveau kennis met de grillige vleugelaanvaller. De Neue Zürcher Zeitung noemde de ‘verrassing’ zijn handelsmerk. “Hij duikt op waar je hem niet verwacht”, schreef de krant. “Spielmann heeft zich ontwikkeld tot een van de meest begeerde talenten van de Super League. Hij is minder gevaarlijk dan Xherdan Shaqiri (Zwitsers international van Liverpool, red.) en minder krachtig dan Steven Zuber (Zwitsers international van Eintracht Frankfurt, red.), maar wel sneller dan hen allebei en heeft een beter schot. Het lijkt wel of hij iets Braziliaans over zich heeft.”

In zijn eerste volledige seizoen bij FC Thun maakte de voormalig international van Jong Zwitserland grote indruk. Na veertien doelpunten en vier assists werd zijn naam door Blick gelinkt aan Ajax, Feyenoord, Young Boys en Sampdoria. Spielmann besloot nog een jaar bij FC Thun te blijven, verzorgde daarin twaalf doelpunten en acht assists, haalde de bekerfinale en koos daarna voor een binnenlandse overstap naar Young Boys. Het is een stap waar hij voorlopig met gemengde gevoelens op zal terugkijken. Mede door enkel, spier- en oogblessures heeft hij in zijn eerste anderhalf jaar in Bern veel wedstrijden moeten missen. Mentaal had dat zijn weerslag op de met de nodige verwachtingen binnengehaalde Spielmann. “Ik geef altijd alles, in wedstrijden en op de training. Maar mentaal ben ik nooit de sterkste geweest”, sprak Spielmann.

‘Vroeger zou Ajax een maatje te groot zijn, dat is nu absoluut niet zo’

Lees hier de voorbeschouwing van Voetbalzone met Blick-journalist Alain Kunz op het tweeluik tussen Ajax en Young Boys. Lees artikel

“Maar het gaat juist bijzonder goed met hem op dit moment”, zegt Alain Kunz, journalist van de Zwitserse krant Blick, in gesprek met Voetbalzone. “Vroeger is hij op dat gebied weleens tegen wat problemen aangelopen, maar juist in de afgelopen jaren heeft hij ontzettend veel arbeid verricht en progressie geboekt. Er zijn door de jaren wel wat blessuregevallen geweest, maar op mentaal vlak zijn er verder nu geen rare dingen te melden. Er is dus niets met hem aan de hand momenteel, absoluut niet.” Ondanks zijn blessures, heeft Spielmann in het afgelopen anderhalf jaar wél zijn waarde bewezen voor Young Boys. In augustus bezorgde hij de club uit Bern met het winnende doelpunt in de 89ste minuut van de finale tegen FC Basel de Zwitserse beker.

Als invaller bewees hij in de return van de zestiende finale van de Europa League tegen Bayer Leverkusen (0-2 zege) met een assist eveneens zijn waarde. Toch is het nog maar de vraag of Spielmann van de partij is tegen Ajax. Voor de uitwedstrijd tegen FC Basel (1-1) behoorde hij niet tot de wedstrijdselectie. Spielmann had een week later in het thuisduel met FC Vaduz (1-1) echter wel voor het eerst dit seizoen een basisplaats, al spaarde trainer Gerardo Seoane toen bijna al zijn eerste keuzes in aanloop naar de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League tegen Ajax. Zijn doelpunt in de bekerfinale en de assist tegen Bayer Leverkusen verzorgde Spielmann echter als invaller. In dat opzicht is Ajax dus gewaarschuwd.