Heerenveen en Hamstra hakken knoop door en beëindigen samenwerking

Dinsdag, 9 maart 2021 om 11:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:43

Technisch manager Gerry Hamstra vertrekt per direct bij sc Heerenveen, zo maakt de Friese club dinsdag wereldkundig. Er is in de afgelopen periode 'een groeiend verschil van inzicht ontstaan over de visie en strategie naar de toekomst van de voetbalafdeling', zo valt te lezen in de verklaring. De Heerenveen-leiding betreurt het tussentijdse vertrek van Hamstra, zo klinkt het vanuit Friesland.

"Ik vind het heel spijtig dat onze wegen scheiden. We zijn Gerry zeer erkentelijk voor hetgeen hij voor de club heeft gedaan. We wensen hem heel veel succes bij het vervolg van zijn carrière. De komende tijd ligt onze prioriteit bij het vinden van een geschikte opvolger", zo verklaart algemeen directeur Cees Roozemond. Hamstra zelf geeft ook een korte reactie op zijn vertrek uit Heerenveen. "Helaas zaten club en ik niet meer geheel op één lijn. In goed overleg hebben we daarom het besluit genomen om uit elkaar te gaan. Ik ben in 2016 bij sc Heerenveen begonnen en kijk terug op een boeiende periode waarin we samen veel hebben bereikt. Vanaf nu ga ik nadenken over een nieuwe uitdaging. sc Heerenveen is een geweldige club. Ik wens iedereen binnen en rondom de club dan ook heel veel succes toe."

Volgens Voetbal International is de coronacrisis de voornaamste reden van het vertrek van Hamstra. Als gevolg van de begrotingstekorten kon de technisch eindverantwoordelijke steeds minder klaarspelen op de transfermarkt. Daarnaast is er de laatste tijd flink gesneden in het spelersbudget, wat naar verluidt tot grote onvrede heeft gezorgd bij de ambitieuze Hamstra. Aan de andere kant werden er bij Heerenveen vraagtekens gezet bij de door de technisch manager samengestelde selectie. Ondanks een doorlopend contract tot medio 2022 is dus besloten om de samenwerking in een eerder stadium stop te zetten.

Hamstra kwam vorig jaar zomer al in botsing met de leiding van Heerenveen. Roozemond en de raad van commissarissen weigerden om budget vrij te maken voor aankopen, met als gevolg dat de club naast enkele interessante transfertargets greep. Trainer Johnny Janssen moest als gevolg hiervan met een behoorlijk smalle selectie aan het seizoen beginnen. Tussentijds werden nog wel Siem de Jong en Ariel Harush aangetrokken, maar dat heeft het onbegrip bij Hamstra blijkbaar niet kunnen wegnemen.

De eerder bij FC Emmen en Vitesse werkzame Hamstra kende vooral in zijn beginperiode in Heerenveen enkele successen op transfergebied. Hij slaagde er namelijk in om onder meer Denzel Dumfries, Michel Vlap, Kik Pierie en Chidera Ejuke voor miljoenen te verkopen. Het is nog niet bekend of de clubleiding van Heerenveen in de zoektocht naar een opvolger van Hamstra al een lijst met kandidaten heeft samengesteld. De komende tijd zal worden gebruikt om geschikte opvolgers te evalueren.