Kraay kopt voorzet van Derksen in: ‘Feyenoord moet hem ophalen bij PSV’

Dinsdag, 9 maart 2021 om 08:59 • Rian Rosendaal

Hans Kraay junior keek maandagavond in Veronica Inside alvast naar het Feyenoord van volgend seizoen, wanneer Arne Slot de trainer is in De Kuip. De analist annex verslaggever denkt dat de opvolger van Dick Advocaat er goed aan doet om Nick Viergever los te weken bij PSV. De centrale verdediger beschikt in Eindhoven over een verbintenis tot medio 2022, waardoor Feyenoord sowieso een transfersom op tafel dient te leggen.

"Hans had net wel een goede tip hoor, voor een centrale verdediger voor Feyenoord", zei tafelgenoot Johan Derksen in de populaire voetbaltalkshow. "Oh, wie dan?", was het antwoord van presentator Wilfred Genee. Kraay junior kreeg vervolgens de ruimte om zijn mening over Viergever te ventileren. "Feyenoord heeft geen geld. En als je geen geld hebt en je hebt met Lutsharel Geertruida al een goede rechtsbenige centrale verdediger in huis. Die speelt nu rechtsback, die is snel en kan goed koppen. En je moet er nog eentje naast hebben. Marco Senesi moet je verkopen, want A: hij speelt momenteel niet goed en B: je moet hem wel verkopen, of het nou voor tien miljoen, elf of vijftien miljoen euro is", verwees de analist alvast naar eventuele transacties op de zomerse transfermarkt.

"Ik zou dan Nick Viergever gratis en voor niks ophalen bij PSV, zijn contract loopt af", gaf Kraay junior aan tip aan Feyenoord, ondanks het feit dat het huidige contract van de verdediger in Eindhoven nog ruim een jaar doorloopt. Derksen was het roerend eens met zijn collega-analist. "Die speelt goed, als hij invalt doet hij het echt goed. Beter dan die gasten die er normaal staan." Volgens Kraay junior past Viergever heel goed naast Geertruida. "Dan heb je wel een duo dat snelheid heeft, ervaring naast een jonge jongen als Geertruida", geeft hij mee aan de technische leiding van Feyenoord.

Viergever kwam dit seizoen tot dertien wedstrijden namens PSV in alle competities. Afgelopen zondag vormde hij samen met Jordan Teze het hart van de defensie van het elftal van trainer Roger Schmidt in het uitduel met Fortuna Sittard (1-3). Viergever en Teze waren eveneens een duo in de recente ontmoetingen met Olympiacos (2-1 overwinning) en Ajax (1-1). Saillant detail is dat PSV in voorbereiding is op de thuiswedstrijd tegen Feyenoord van zondag. Ruim een maand geleden gingen de Eindhovenaren nog met 3-1 onderuit in De Kuip, al maakte Viergever destijds geen speelminuten.