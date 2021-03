‘Absoluut gevleide’ Pascal Struijk bedankt voorlopig voor Jong Oranje

Dinsdag, 9 maart 2021 om 08:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:48

Pascal Struijk heeft voorlopig bedankt voor Jong Oranje. De 21-jarige verdediger van Leeds United ontbreekt deze maand in de voorselectie van zowel het Nederlands elftal als Jong Oranje. Struijk kan met het elftal van bondscoach Erwin van de Looi naar het EK in Hongarije, maar heeft bedenktijd gevraagd. Struijk kwam eerder in het nieuws omdat hij ook in beeld was bij het nationale elftal van België, waar men van mening is dat Struijk naar Nederland neigt.

“Pascal heeft langer de tijd nodig om een goede keuze te maken”, zegt zijn zaakwaarnemer Tim Vrouwe van Forza Sports Group in gesprek met De Telegraaf. “Deze is namelijk om diverse redenen niet eenvoudig. Hij voelt zich absoluut gevleid door uitnodiging Jong Oranje. Maar als hij hiervoor in actie komt, kan hij niet meer uitkomen voor België. Het A-elftal van één van deze grootmachten is het hoofddoel voor Pascal.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De FIFA heeft de regelgeving voor het switchen tussen nationale ploegen onlangs versoepeld. Voetballers tot 21 jaar, en Struijk is juist 21 jaar, mogen drie officiële wedstrijden spelen, inclusief kwalificatieduels voor eindtoernooien, en daarna alsnog een andere keuze maken. Elke gespeelde minuut tijdens een eindtoernooi is echter definitief. Ook moet er minstens drie jaar zitten tussen de interland voor het ene land en het debuut voor het nieuwe land.

Struijk werd geboren in het Belgische Deurne en beschikt over een dubbele nationaliteit. De komende weken zal Struijk zelf duidelijkheid verschaffen. “Op het moment dat we de Belgische paspoortprocedure hebben afgerond, kan hij beoordelen wat het sportieve plan is van beiden bonden. En pas dan kan hij echt een definitieve keuze maken”, aldus Vrouwe.

Bondscoach Roberto Martínez van België liet recent weten dat Struijk de komende interlandperiode niet zou worden opgeroepen voor de Rode Duivels omdat hij zou neigen naar Oranje. “Het lijkt er intussen op dat zijn hart bij Nederland ligt. Dat moeten we respecteren, hoe interessant zijn profiel ook is.” Desondanks hield de Spaanse trainer de deur nog op een kier voor de voormalig jeugdspeler van Ajax. “Ik wil geen oorlog beginnen tussen twee voetbalbonden. Hij zal daarom niet in mijn selectie zitten. Maar dat betekent niet dat het dossier gesloten is.”

Martínez had eerder al telefonisch contact met Struijk over zijn keuze tussen Nederland en België. De Belgische voetbalbond bevestigde in de media dat de verdediger de procedure had gestart om een Belgisch paspoort aan te vragen. Hierdoor leek het erop dat Struijk voor België zou kiezen, maar afgaande op de uitlatingen van Vrouwe is de keuze voorlopig nog niet gemaakt.