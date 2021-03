Van Persie: ‘Hij heeft geen eerlijke kans bij het Nederlands elftal gehad'

Jens Toornstra is bij Feyenoord bezig aan zijn zevende seizoen en werd afgelopen weekeinde tegen VVV-Venlo (6-0) gehuldigd voor zijn 250e wedstrijd in dienst van de club. Robin van Persie vindt dat zijn voormalig teamgenoot vaak onderbelicht wordt en stelt dat zijn laatste goede seizoen in persoonlijk opzicht mede te danken was aan Toornstra. “In mijn ogen is hij bij Feyenoord in deze tijd een clublegende aan het worden”, verzekert de oud-voetballer in zijn column in De Telegraaf.

Van Persie roemt Toornstra om zijn fitheid, inzet, goals en assists. “Toen ik terugkeerde bij Feyenoord ontdekte ik al gauw hoe hij belangrijk hij is voor een team. Maar hij was dat ook voor mij persoonlijk. Hij vulde zijn rol op een geweldige manier in en dat doet hij nog steeds. De meters die ik soms moest maken, pakte hij op. We hadden op een bepaalde manier een samenwerking die heel goed uitpakte voor het team. (…) Jens zorgde dat ik op mijn sterke punten kon worden benut.”

“Fysiek is hij zo sterk, dat zijn ongelooflijke werklust nooit ten koste gaat van zijn spel. Dat gebeurde toen niet en nu nog niet. Hij maakt nog steeds doelpunten, geeft nog steeds assists en is nog altijd die kilometervreter. Het is een extra kwaliteit van hem dat hij zo’n goede loper is.” Van Persie zou het wel weten als hij hoofdtrainer zou zijn. De bijna 32-jarige Toornstra zou een van zijn eerste namen zijn. “Als ik nu trainer zou zijn, zou zo’n type bij mij altijd spelen. Al kan ik net zo genieten van spelers met een rauw randje of van jongens die de straatmentaliteit bezitten. Het mag best een beetje schuren."

“Dat prikkelt en dat is ook een uitdaging. Maar voor een coach is het een droom om zo’n speler als Jens in je team te hebben”, benadrukt Van Persie. “Ik zou in elk geval altijd plek maken voor zo’n veelzijdige voetballer. Zo’n type is namelijk mega-belangrijk voor al je creatieve spelers. Een voorwaarde is wel dat zo’n speler voetbalintelligent is. Als je op meerdere posities uit de voeten kan – Jens is rechtsbuiten, tien, rechtshalf, linkshalf, verdedigende middenvelder, rechtsback geweest – ben je een intelligente speler.”

Van Persie is van mening dat Toornstra veel meer dan vier interlands voor het Nederlands elftal had kunnen hebben. “Je moet daar een beetje geluk mee hebben, of een trainer het in zo’n type speler ziet zitten. Ik denk niet dat hij een eerlijke kans heeft gehad. Hij heeft nooit een serie wedstrijden achter elkaar mogen spelen. Dat heeft een beetje buiten zijn macht gelegen. Maar hij had zomaar 25 interlands kunnen halen als dat wel was gebeurd.”