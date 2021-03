Kraay junior prijst ‘een van de allerbeste centrumverdedigers van de Eredivisie’

Maandag, 8 maart 2021 om 22:23 • Laatste update: 22:27

Ko Itakura heeft afgelopen zondag veel indruk gemaakt op Hans Kraay junior, zo laat de analist weten in Veronica Inside. De 24-jarige verdediger ging met FC Groningen weliswaar met 3-1 onderuit tegen Ajax, maar Kraay ziet in de Japanner ‘één van de allerbeste centrale verdedigers van de Eredivisie’. Verder is de tafelheer in het praatprogramma ook erg te spreken over Jacob Rasmussen van Vitesse, terwijl de achterhoedes van AZ en ADO Den Haag juist door het slijk worden gehaald.

Itakura passeert de revue, wanneer René van der Gijp zich kritisch uitlaat over Ajax-spits Sébastien Haller. Kraay denkt dat het tegenvallende spel van de Franse Ivoriaan tegen Groningen voor een deel te maken heeft met de defensieve kwaliteiten van zijn directe tegenstander. "Nou René, Haller speelde wel tegen één van de allerbeste centrale verdedigers uit de Eredivisie: Itakura. Hij kan goed voetballen, hij kan goed koppen en hij is ontzettend snel", vindt Kraay.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Gijp sluit zich daar volledig bij aan, en hij voegt toe dat de centrale verdediger ook nog zijn uitstraling mee heeft. “Hij kan bovendien drie keer zo goed voetballen als die Uros Spajic van Feyenoord”, besluit de analist. Itakura kwam in juli vorig jaar op huurbasis over van Manchester City, waar de Japans international komende zomer weer zal terugkeren. Daarnaast steken de tafelheren ook de loftrompet over het optreden van Rasmussen. “Je hoort alleen maar geluiden over Riechedly Bazoer en Oussama Tannane, maar Rasmussen is echt goed. Volgens mij praat hij ook helemaal niet, hij gromt alleen maar en bijt een stuk uit je nek", zegt Kraay gekscherend. "Hij was goed, en hij is het hele seizoen al goed."

Er waren ook verdedigers die minder indruk maakten op de analisten, onder wie die van AZ. "Dat niemand dat trainertje van AZ (Pascal Jansen, red.) even zegt dat ze voetballend wel erg tekort komen, als hij die drie achterin zet", zegt Van der Gijp. "En dan Jonas Svensson en Owen Wijndal, dat zijn bij uitstek backs die de bal in de diepte moeten krijgen. Zij moeten er niet al staan; ze spelen nu links- en rechtsbuiten. Maar als ze dat hadden gekund, dan hadden ze wel op die posities gestaan. Kraay voegt toe: "Nu spelen ze met Timo Letschert, Pantelis Hatzidiakos en Bruno Martins Indi: dat kan voetballend helemaal niet. Je kan alleen met een driemansverdediging spelen als Teun Koopmeiners achterin staat.”

Johan Derksen haalt verderop in het programma hard uit naar het centrale duo van ADO Den Haag, bestaande uit Jamal Amofa en Shaquille Pinas. "Ik heb verbijsterd zitten kijken", aldus Derksen. "Ik heb het slechtste centrale duo uit de historie van de Eredivisie aan het werk gezien. Twee donkere jongens, met het gevaar dat ik weer voor racist uitgemaakt word, bij ADO. Die twee... die lange uit Volendam (Henk Veerman, red.) breekt door, en zij huppelen er achteraan... ze wandelen, ze ondernemen niks, zo van: schiet hem er maar in, joh. Ik denk: wat is dit joh!? Hoe kun je ze opstellen? En waarom laat je ze staan?"