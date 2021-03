Johan Derksen: ‘Dat meisje zit net te lullen alsof ze er verstand van heeft’

Maandag, 8 maart 2021 om 21:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:09

Johan Derksen is bepaald niet overtuigd van de toegevoegde waarde van Leonne Stentler bij Studio Voetbal. De voormalig speelster van ADO Den Haag en Ajax verschijnt regelmatig in de talkshow van de NOS, zo ook afgelopen zondag, en spreekt met een stelligheid die Derksen niet bevalt.

Stentler komt ter sprake vanwege een uitspraak van haar over Dick Advocaat. De trainer van Feyenoord kan volgens de oud-voetbalster tactisch niet omgaan met een tegenstander die met twee spitsen speelt. "Hij (Advocaat, red.) vroeg aan mij wie dat is", aldus Hans Kraay junior. "Zij is een ex-speelster van Ajax, die heel goed kijk op voetbal heeft. Ik ken haar ook, want ze doet wel eens iets bij ons op ESPN. Maar Advocaat vroeg voor de wedstrijd (tegen VVV-Venlo, red.): 'Wie heeft mij beledigd?' Ik zei dat ik het niet gezien had, omdat ik op vrijdag het schakelprogramma (op ESPN, red.) doe."

Het artikel gaat verder onder de video Kritiek op vrouwenvoetbal weggewuifd: 'Het is totaal anders' Meer videos

René van der Gijp is minder onder de indruk van Stentler. "Nou, nou, nou, Hansie. Dat valt wel mee, hoor. Met je goede kijk op voetbal." Ook Derksen is verbaasd over de uitlatingen van Stentler over Advocaat. "Dat vind ik vrij vreemd voor zo'n meisje dat nergens van weet, om Dick Advocaat, die zijn hele leven een toptrainer is, even te corrigeren. Ik deed gisteren de tv aan en dat meisje zit net te lullen alsof ze er verstand van heeft. Met een zekerheid van... echt met die kerels mee lullen, hè." Kraay junior neemt het nogmaals op voor Stentler. "Ze kan er met Dick een keer naast zitten toch? Maar ik vind haar goed."