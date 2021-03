Van der Gijp kijkt met grote verbazing naar Ajax: ‘Hij is écht langzaam!’

Maandag, 8 maart 2021 om 21:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:38

René van der Gijp heeft zich maandagavond in Veronica Inside kritisch uitgelaten over Sébastien Haller. Het viel de analist van het praatprogramma in de wedstrijd tegen FC Groningen (3-1 winst) op dat de 26-jarige spits van Ajax erg langzaam is. Verder begrijpt Van der Gijp niet hoe de scouts van de Amsterdammers terecht zijn gekomen bij Edson Álvarez, die volgens hem onthutsend zwak speelde.

"Ik zat een beetje met Wim (Kieft, red.) te appen", opent Van der Gijp zijn verhaal over Haller. "Toen zei ik tegen Wim in de rust: 'Als jij Haller zijnde in Engeland één zo'n helft speelt, zit je drie maanden op de tribune.' Waarop Wim appt: 'Nee, dan verkopen ze je aan Ajax'", lacht Van der Gijp. "Ik weet niet wat hij heeft, hoor. Ik geloof wel dat iedereen wat aan de vermoeide kant is, zowel bij Ajax als PSV."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Gijp begint vervolgens over de sprintsnelheid van de Ivoriaans international. "Wat mij opviel bij die Haller: dat hij een paar keer iemand achterna liep om te verdedigen, en dat ik denk: hij is écht langzaam! Langzaam! Ik heb hem een keer een back (Damil Dankerlui, red.) achterna zien lopen en dat was niet de snelste, maar die liep hem er mét bal gewoon uit." Ook Johan Derksen is die mening toegedaan. "Ja, hij is echt langzaam", zegt Derksen. "Zeker om weg te komen, hij moet eerst op gang komen. Maar hij zal nooit een topspeler worden, dat hebben we gezien in Engeland, omdat hij die snelheid en ook die handelingssnelheid mist."

Verder haalt Van der Gijp uit naar Álvarez, die tegen Groningen centraal achterin speelde. "Het is zó ongemakkelijk aan de bal", zegt Van der Gijp. "Het is zó'n niet-Ajax-speler. Die andere (Lisandro Martínez, red.) nog wel, hoor. Die heeft nog wel een soort van iets van flair, maar die houten klaas... Ik vind het zó geen gezicht als hij aan de bal is. Hij zal wel gaten dichtlopen, maar dan denk ik: als hij die gaten niet dichtloopt, wat blijft er dan nog van over? Ik zie hem vaak genoeg spelen en dan denk ik: je hebt hem gescout, wat zie je er dan aan?" Hans Kraay junior houdt vervolgens een pleidooi voor Martínez, die zondag een centraal duo vormde met de eerder genoemde Mexicaan. "Ik vind dat hij zwaar onderschat wordt. Hij heeft een goede inspeelbal, een goede crossbal. Hij is behoorlijk snel, hij dekt door, hij kan behoorlijk koppen voor zijn lengte."