Schokeffect Tuchel duurt voort: Chelsea doet geweldige zaken voor plek vier

Maandag, 8 maart 2021 om 20:52 • Laatste update: 21:21

Chelsea heeft maandagavond een zakelijke overwinning geboekt in de Premier League. Op Stamford Bridge was er geen vuiltje aan de lucht tegen Everton, dat uiteindelijk met 2-0 verslagen werd. Daarmee zetten the Blues de ongeslagen reeks onder het bewind van manager Thomas Tuchel voort: er werden acht overwinningen en drie gelijke spelen behaald sinds diens aanstelling. Voor Hakim Ziyech was er geen rol weggelegd: de voormalig Ajacied bleef de hele wedstrijd op de bank.

De ploeg van Tuchel nam vanaf het eerst fluitsignaal het heft in handen, al kon het veldoverwicht niet direct uitgebuit worden. Efficiënt bleek Chelsea wel te zijn, daar de eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd onmiddellijk een treffer opleverde. Na ruim een half uur spelen bereikte Hudson Odoi met een fraaie steekbal Marcos Alonso, die een voorzet op maat in petto had voor Kai Havertz: hij kon ter hoogte van de vijfmeterlijn afronden via het been van Ben Godfrey, die de bal dusdanig van richting veranderde dat er een eigen doelpunt op het wedstrijdformulier genoteerd werd: 1-0.

In het tweede bedrijf veranderde er weinig aan het spelbeeld: de thuisploeg bleef nadrukkelijk op zoek gaan naar een nieuwe treffer; Everton had de handen in defensief opzicht vol en kon zelden gevaarlijk worden voor het vijandige doel. Zeven minuten na rust dacht Havertz zijn ploeg op een 2-0 voorsprong te schieten, maar zijn treffer werd, na het bekijken van de videobeelden, afgekeurd door scheidsrechter David Coote: de aanvallende middenvelder had de bal voor het uithalen met zijn arm meegenomen. Na een klein uur spelen werd de voorsprong alsnog verdubbeld.

Wederom was er een sleutelrol weggelegd voor Havertz, die in het zestienmetergebied onderuitgehaald werd door doelman Jordan Pickford. Diens overtreding leverde Chelsea een strafschop op, die op koelbloedige wijze werd benut door Jorginho: 2-0. In de slotfase kreeg Timo Werner tot tweemaal toe grote mogelijkheden om zijn naam op het scorebord te zetten, maar Pickford was goed bij de les en hij wist in beide gevallen redding te brengen. Dankzij de zege vergroten de Londenaren, die met vijftig punten vierde staan, het gat op de ranglijst met nummer vijf Everton, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft, tot vier punten. Daarmee heeft Chelsea de felbegeerde vierde plaats, die recht geeft op Champions League-deelname, steviger in handen.