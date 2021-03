Jong Ajax zet met nieuwe wanprestatie dramatische reeks voort

Maandag, 8 maart 2021 om 20:38

Jong Ajax is er maandagavond voor de vijftiende keer in de laatste zeventien duels niet in geslaagd om te winnen. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag kwam tegen FC Den Bosch op voorsprong via een penalty van Kenneth Taylor, maar liet de Noord-Brabanders terugkomen in de wedstrijd en ging onderuit: 1-2. Den Bosch klimt daardoor over FC Dordrecht heen en is van de laatste plaats af, terwijl Jong Ajax bungelt op de elfde plek.

Youri Regeer werd bij het betreden van het strafschopgebied onderuit gelegd door Kevin Felida, waarna Taylor Jong Ajax met een penalty op voorsprong schoot: 1-0. De Amsterdamse beloften hadden de fase daarna het betere van het spel en creëerden ook voldoende kansen. Sontje Hansen mikte een vrije trap rakelings naast, terwijl de inglijdende Kian Fitz-Jim een lage voorzet van Youri Baas slecht raakte.

Een nog betere kans kreeg Regeer, die na een goede voorzet van Regeer op doelman Wouter van der Steen stuitte. In de slotfase van de eerste helft werd FC Den Bosch sterker en dat werd in de 42ste minuut ook beloond met de gelijkmaker. Roy Kuijpers ontsnapte op de linkerflank aan de aandacht van Quinten Timber en bereikte met een lage voorzet Jizz Hornkamp, die ineens binnenschoot: 1-1.

Vlak na rust eindigde een prachtige aanval van Jong Ajax via Hansen bij Regeer, die van dichtbij de vingertoppen van Van der Steen op zijn weg vond. Vrijwel uit het niets gaf Jong Ajax twintig minuten voor tijd een doelpunt weg, doordat verdediger Neraysho Kasanwirjo omviel. Paco van Moorsel speelde de bal door naar de linkerflank bij Kuijpers, die de bal om Kjell Scherpen heen in de kruising schoot: 1-2. Jong Ajax probeerde het nog wel via Christian Rasmussen, die zijn scherpe lage voorzet aan al zijn medespelers voorbij zag gaan. De doorgebroken Kuijpers had de wedstrijd op slot kunnen gooien, maar stuitte op de voeten van Scherpen.