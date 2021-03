Spanje en Uruguay geschokt: lichaam van Franco Acosta (25) aangetroffen

Het levenloze lichaam van Franco Acosta is maandag aangetroffen in Uruguay. De 25-jarige spits was sinds zaterdag vermist, nadat hij met zijn broer door een beek in het zuiden van Uruguay zwom. Een zoekactie heeft maandag geleid tot de vondst van het lichaam van Acosta. De voormalig jeugdinternational kwam uit voor de Uruguayaanse tweededivisionist Atenas de San Carlos en stond tussen 2015 en 2020 bij Villarreal onder contract.

Acosta vierde vrijdag zijn 25ste verjaardag. Een dag later ging hij met zijn broer op pad richting het water van de Arroyo Pando. Ze daagden elkaar uit om naar de overkant te zwemmen. Het lukte de broer van Acosta, maar de voetballer zelf dompelde halverwege de beek onder in het water. Lokale lijfwachten konden hem niet vinden, waarna de autoriteiten een grote zoekactie met jetski's en duikteams op touw zetten. Die leidde maandag tot de vondst van zijn lichaam.

Deeply shocked and saddened by your passing. We will always remember you, Franco. RIP. pic.twitter.com/XDVtttulFj — Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) March 8, 2021

Acosta doorliep zijn jeugdopleiding bij Centro Atlético Fénix en speelde vanaf 2013 twintig competitieduels voor de club uit de hoogste divisie van Uruguay. In januari 2015 stapte hij over naar Villarreal. Acosta speelde 48 duels voor het beloftenteam in de derde divisie, werd een half seizoen verhuurd aan competitiegenoot Racing Santander, bracht vervolgens een periode op huurbasis door bij Plaza Colonia en speelde sinds augustus 2020 voor Atenas in Uruguay.

Hij speelde in 2013 vijftien interlands voor Uruguay Onder-17 (twaalf goals) en in 2015 veertien voor Uruguay Onder-20 (zes goals). De dood van Acosta leidt tot geschokte reacties in de Spaanse en Uruguayaanse voetbalwereld. "Diep geschokt en bedroefd door je overlijden. We zullen je altijd herinneren, Franco. RIP", schrijft Villarreal op Twitter. Atenas, de laatste club van Acosta, is eveneens bedroefd en wenst zijn familie, vrienden en collega's veel sterkte.