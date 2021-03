Bazoer blijft buiten selectie van Vitesse en is ‘kapot’ van situatie

Maandag, 8 maart 2021 om 18:13 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:16

Riechedly Bazoer is nog niet aangesloten bij de selectie van Vitesse, zo schrijft de Gelderlander. Volgens de regionale krant biedt de club 'nog geen uitsluitsel' over de rentree van de verdediger, die zondag uit de selectie werd gezet nadat hij zich had misdragen op de training van vrijdag. "We gaan eerst met hem in gesprek", verklaart technisch directeur Johannes Spors. "Wanneer dat is, kan ik niet zeggen."

Bij het gesprek zal Bazoer om de tafel gaan met Spors en trainer Thomas Letsch. Naar verluidt weegt vooral de belediging aan het adres van Letsch zwaar, omdat die de autoriteit van de coach in de spelersgroep kan aantasten. "We betreuren de hele gang van zaken", beaamt Spors. "Dit is de situatie: Riechedly heeft de wedstrijd tegen AZ gemist. We kijken nu verder." Er klopt volgens de directeur 'niets' van dat de spelersraad, bestaande uit Remko Pasveer, Danilho Doekhi, Jacob Rasmussen, Matus Bero en Oussama Tannane, zou hebben aangedrongen op een schorsing voor Bazoer. "De trainer neemt de beslissingen. En die beslissing is aan de spelersraad meegedeeld."

Het artikel gaat verder onder de video Tannane lacht en hoopt op Ajax: 'Dan laat ik een tatoeage zetten' Meer videos

Bij Bazoer groeit de onvrede over de situatie, aldus de Gelderlander. De spelmaker is naar verluidt 'kapot' van de situatie en hoopt snel terug te keren. Bazoer zou op de training van vrijdag hebben nagetrapt bij ploeggenoot Daan Huisman en ging daarna verbaal de strijd aan met Letsch en aanvoerder Remko Pasveer. Letsch schorse Bazoer daarop voor het duel met AZ. Bij Vitesse raakte de spelmaker in het verleden al meermaals in conflict met toenmalig trainer Leonid Slutsky en raakte hij op de training slaags met Jay-Roy Grot. Er is echter een groot verschil met het incident van vorig jaar: Bazoer toonde ditmaal direct berouw na zijn emotionele uitbarsting.

Hij bood na de training zijn excuses aan en daardoor overwoog Letsch om hem toch te laten spelen tegen AZ en op een andere manier een straf uit te delen. Een deel van de spelersgroep was volgens De Telegraaf echter van mening dat Bazoer te erg over de schreef ging tegen Letsch en dat er een schorsing moest volgen. Er zijn zaterdagmiddag wel intensieve gesprekken gevoerd en daardoor leek de lucht grotendeels geklaard. Het blijft echter de vraag wanneer Bazoer kan terugkeren in de selectie; zondag wacht een belangrijke uitwedstrijd tegen FC Utrecht.