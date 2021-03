Fraser pareert kritiek: ‘Laat ik duidelijk zijn, Maduka heeft de informatie’

Maandag, 8 maart 2021

Sparta Rotterdam verspeelde vrijdag in de allerlaatste minuut een 0-1 voorsprong, toen de ploeg op bezoek bij FC Emmen een strafschop moest slikken en Michael de Leeuw in de 96e minuut vanaf elf meter de gelijkmaker op het bord zette. Het kwam doelman Maduka Okoye op forse kritiek te staan, nadat de doelman voor de verkeerde hoek koos. De statistieken wezen tenslotte uit dat De Leeuw een duidelijke voorkeur had voor de hoek waarin hij uiteindelijk trefzeker was.

Het was de tweede wedstrijd op rij dat de keuze van Okoye in twijfel werd getrokken, nadat hij een week eerder tegen Willem II ook kansloos was op een strafschop van Mike Trésor Ndayishimiye. “Mensen gaan het vaak napraten, als iemand iets roept”, reageert Fraser in gesprek met RTV Rijnmond op de beschuldigingen aan het adres van zijn sluitpost. “Laat ik duidelijk zijn, Maduka (Okoye red.) heeft de informatie, maar hij maakt altijd zelf de keuze. Hij weet echt wel dat De Leeuw altijd links schiet. Ik doe niks met de kritiek, want niemand is erbij als Frank (Kooiman, keeperstrainer red.) dit soort zaken bespreekt met hem.”

De laatste zeven strafschoppen van Michael de Leeuw.

De laatste zeven strafschoppen van De Leeuw gingen allemaal in de rechterhoek en allemaal waren ze raak, wijzen ook de statistieken van Opta uit. “Ik weet echt wel wat de favoriete hoeken zijn van mijn tegenstanders”, vertelt Okoye. “Maar als een speler 20 keer links schiet, betekent dat niet dat dit ook de 21ste keer weer zo is. Dat bleek ook tijdens de strafschoppenserie tegen ADO Den Haag in de beker. Toen matchten de statistieken niet. Het is altijd één tegen één, niet video tegen video.”

De laatste vijf strafschoppen van Mike Trésor Ndayishimiye.

Ook Trésor heeft met de rechterhoek een duidelijke voorkeurskant. De aanvaller van Willem II koos voorafgaand aan het duel met Sparta in twee van de vier gevallen voor de rechterhoek en schoot ook tegen de Rotterdammers raak in de rechterbenedenhoek. Sparta was tegen Emmen gebaat bij een driepunter. De ploeg van Fraser is na een goede fase flink afgezakt in de Eredivisie en wacht al acht wedstrijden op een overwinning. Dinsdagavond neemt Sparta het als nummer dertien op tegen VVV-Venlo, dat met twee punten minder op de vijftiende plek staat.