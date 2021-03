Atlético sneert op Twitter naar critici na veelbesproken handsbal

Maandag, 8 maart 2021 om 17:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:56

Atlético Madrid heeft via Twitter gereageerd op de veelbesproken handsbal van Felipe tijdens de stadsderby tegen Real Madrid (1-1) zondagmiddag. De verdediger van Atlético kreeg de bal op slag van rust ongelukkig op de arm, maar scheidsrechter Alejandro Hernández besloot de bal niet op de strafschopstip te leggen, tot woede van het witte deel van Madrid. De derby zou uiteindelijk eindigen in een gelijkspel, waar vooral in Barcelona met gejuich op gereageerd werd.

Op de beelden is duidelijk te zien dat Felipe de bal met de arm beroerde, nadat Toni Kroos vijf minuten voor de rust vanaf de linkerkant een hoekschop nam. Hernández vond het echter onvoldoende voor een strafschop en besloot, na de beelden te hebben bestudeerd op advies van de VAR, om door te laten spelen. “Ze bekritiseren zelfs de juiste beslissingen. Sommigen zijn gewend om altijd de wind in de rug te hebben”, schreef Atlético maandagmiddag op het officiële clubkanaal. De tweet werd in korte tijd door tienduizenden mensen geliket.

Critican hasta los aciertos... Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor. — Atlético de Madrid (@Atleti) March 8, 2021

Luis Suárez had Atlético in de stadsderby na een kwartier spelen op voorsprong gezet door met de buitenkant van de schoen voor de 1-0 aan te tekenen. Op slag van rust smeekten de bezoekers vervolgens om een strafschop. Hernández had het moment in eerste instantie niet waargenomen, maar werd door videoscheidsrechter José Luis González González naar de kant geroepen. Het was voor het eerst dit seizoen dat Hernández bij zijn oorspronkelijke beslissing bleef. De arbiter werd tot dusver elf keer naar het scherm geroepen en ging in de vorige tien gevallen mee met het advies van de videoscheidsrechter.

De handsbal van Felipe is in onderstaande video te zien vanaf minuut 4:15.