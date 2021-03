Pirlo komt op persconferentie met slecht nieuws over De Ligt

Maandag, 8 maart 2021 om 16:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:03

Matthijs de Ligt moet de returnwedstrijd tegen FC Porto in de achtste finale van de Champions League laten schieten. De verdediger van Juventus heeft te veel last van een kuitblessure. Hij trainde maandag individueel en lijkt daarom niet inzetbaar voor het duel van dinsdag, dat door Björn Kuipers wordt geleid, maar verder heeft trainer Andrea Pirlo geen nieuwe personele tegenvallers. Juventus verloor de eerste wedstrijd met 2-1 in Portugal.

Tijdens de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Lazio (3-1) miste de topclub niet alleen De Ligt, maar ook Giorgio Chiellini. Laatstgenoemde kampte eveneens met een kuitblessure, maar is aan de betere hand. "Chiellini trainde vandaag met de groep mee en voelt zich goed", verzekert Pirlo maandag op de persconferentie. "Ik denk dat hij morgen inzetbaar is. De Ligt deed vandaag tijdens de warming-up mee met de groep en trainde daarna individueel. Arthur is niet honderd procent fit, maar zou morgen in de basis kunnen beginnen. Ik hoop dat hij een tijdje op het veld kan staan." Arthur maakte tegen Lazio zijn rentree als invaller na een afwezigheid van bijna een maand.

"Met Cristiano Ronaldo gaat het heel goed", voegt Pirlo eraan toe. "Deze wedstrijden zijn voor hem gemaakt. Hij kan niet wachten om te spelen." Ronaldo deed maar 22 minuten mee tegen Lazio. Hij kreeg wat extra rust in de aanloop naar de belangrijke returnwedstrijd. "We snappen dat de druk bij ons ligt en daar deinzen we niet voor terug. We hebben de kwaliteit om de volgende ronde te halen maar we onderschatten onze tegenstander niet. Porto is een sterke en solide ploeg. Maar wij zijn Juventus en wij zijn gericht op het halen van de volgende ronde. We kunnen ons morgen geen fouten veroorloven. We moeten negentig minuten vol concentratie en energie op het veld staan", weet Pirlo.

Op de persconferentie wordt de oefenmeester tevens gevraagd of hij vreest dat zijn baan aan een zijden draadje komt te hangen bij uitschakeling in de Champions League. Juventus staat op een teleurstellende derde plek in de Serie A en Pirlo weet dat Massimiliano Allegri en Maurizio Sarri in het verleden werden ontslagen bij Juventus na een vroege eliminatie in de Champions League. Zelf vreest hij niet voor zijn congé. "Als ik dat dacht, dan had ik hier nier gezeten", verzekert Pirlo. "Ik weet dat het een belangrijke wedstrijd is, maar ik richt me op één wedstrijd per keer. De club besluit op basis van de resultaten over mijn toekomst. Ik weet wat ik wil bereiken en ik weet wat de club wil bereiken."