Eljero Elia blaast debat nieuw leven in met post op Instagram

Maandag, 8 maart 2021 om 15:43 • Laatste update: 15:41

Eljero Elia lijkt te vinden dat FC Utrecht zaterdagavond wel degelijk een terechte strafschop kreeg tegen RKC Waalwijk. De aanvaller van Utrecht, die zelf al twee maanden buitenspel staat door een hamstringblessure, plaatst maandag op Instagram een video van het moment in de blessuretijd van de wedstrijd. "Pingel, ja of nee", schrijft hij erbij.

Om de bewuste strafschop was zaterdagavond veel te doen. Na minimaal contact tussen Ahmed Touba en Gyrano Kerk wees scheidsrechter Sander van der Eijk naar de stip; de VAR besloot na lang beraad om niet in te grijpen. Omdat Sander van de Streek de penalty benutte in minuut 97, won Utrecht met 1-2 in Waalwijk. De woede was groot bij RKC. Elia deelt echter beelden die zijn gemaakt van achter het doel en insinueert dat Utrecht de penalty verdiende.

Ploeggenoot Othman Boussaid is het daarmee eens, blijkt uit zijn reactie onder het bericht. Vurnon Anita, defensieve middenvelder van RKC Waalwijk, denkt er uiteraard anders over. "Nee gap!! Weet je zelf ook toch", zegt hij met een knipoog. RKC-aanvaller Ola John sluit zich daar lachend bij aan. Door de zege steeg Utrecht naar de zevende plaats en blijft het op schema voor een plek in de play-offs om Europees voetbal. RKC, dat de voorgaande vijf wedstrijden niet verloor, staat veertiende.

Van der Eijk zelf zei na afloop dat hij achteraf op basis van de beelden 'liever geen penalty had gegeven'. "De assistent-scheidsrechter adviseerde heel duidelijk: penalty, penalty. De speler wordt gehaakt op de hak", vertelde de arbiter aan ESPN. "Ik vertrouw honderd procent op mijn team, maar de check duurde lang en dan weet je dat het spannend gaat worden. Dan is het afwachten, maar de strafschop werd bevestigd", zei Van der Eijk, die toegaf dat hij 'misschien wel' zelf de beelden had moeten bekijken.

Onde meer Vurnon Anita, Ola John, Marvin Emnes en Othman Boussaid lieten een reactie achter.

In onderstaande video zijn (vanaf minuut 11:20) andere beelden van het moment te zien.