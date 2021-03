Sporting Portugal en Amorim moeten vrezen voor jarenlange schorsing

Maandag, 8 maart 2021 om 15:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:08

Rúben Amorim hangt een jarenlange schorsing boven het hoofd. De 36-jarige trainer van Sporting Portugal is door competitieorganisator LPFP in staat van beschuldiging gesteld rond zijn aanstelling bij de Portugese club, die een jaar geleden plaatsvond. Mocht Amorim daadwerkelijk worden veroordeeld, dan wacht hem een schorsing van minimaal een jaar tot maximaal zes jaar. Sporting spreekt ondertussen schande van de zaak.

Amorim werd vorig jaar maart aangesteld door Sporting, dat hem overnam van SC Braga. De Portugese trainersvakbond diende destijds een klacht in tegen de jonge leermeester, die eindverantwoordelijk was zonder over de juiste trainerspapieren te beschikken. “We zien dit als een van de meest betreurenswaardige en meest surrealistische episodes in de geschiedenis van het Portugese voetbal”, laat de club weten in een reactie. “Deze zaak en deze aanklacht zijn een onuitwisbare schandvlek op de Portugese sport, met mogelijk internationale gevolgen.”

Sporting verwijst in de reactie naar Braga, waar Amorim vorig jaar een soortgelijke functie bekleedde. Onlangs werd het contract van de trainer nog verlengd bij Sporting, waardoor hij nu tot de zomer van 2024 vastligt in Lissabon. Als speler kwam Amorim uit voor Belenenses, Benfica, Braga en het Qatarese Al-Wakrah. Bovendien droeg de oud-voetballer veertien keer het shirt van de nationale ploeg van Portugal, waarvoor hij in 2010 zijn debuut maakte. Kort na zijn voetbalpensioen in 2017 trad Amorim toe tot de voetbalbond in Lissabon om een trainerslicentie in de wacht te slepen.

Amorim werd vorig jaar de duurste Portugese trainer ooit, toen Sporting tien miljoen euro betaalde aan Braga, waar hij slechts twee maanden in dienst was. De oefenmeester wordt gezien als een groot talent en koerst met Sporting Portugal af op de eerste landstitel sinds het seizoen 2001/02. Dit seizoen verloor Sporting nog geen duel in competitieverband en de koploper heeft een voorsprong van tien punten op achtervolger FC Porto. In de strijd om de Portugese beker ging de ploeg begin januari in de achtste finales wel onderuit tegen Marítimo (2-0).